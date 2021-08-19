呼吁国际制裁北京 两名香港人庭审承认违反国安法

两名呼吁对北京进行国际制裁的香港人李宇轩和陈梓华周四（8月19日）在香港高院出庭聆讯，两人承认犯下检方所控“串谋勾结外国势力危害国家安全罪”。

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据法新社报道，自去年中国为制服异议而对香港实施严厉的国家安全法以来，已有包括民运活动人士在内的约130多人被以违反该法名义拘捕。

31 岁的香港民主活动人士李宇轩和协助他潜逃台湾的30 岁的律师陈梓华周四被提堂庭审，两人承认了检方所指的“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪“的指控。

在周四的庭审前，李宇轩和陈梓华已被拘押。

控方检察官在庭审中陈述了对两人的指控，指他们参与的名为“重光团队“（Stand with HK Fight for Freedom[SWHK]），此前发起宣传活动，包括在报纸上发表文章，呼吁外国干预对中国实施制裁。

控方表示香港媒体大亨黎智英是这一实施阴谋犯罪平台的幕后，李、陈二人为其团队的成员，他们利用该社交媒体平台进行宣传，发表文章，并与外国政治人物或活动人士建立联系，在世界各地举办政治活动。

在北京对香港实施镇压以来，黎智英媒体集团旗下的《苹果日报》已在今年 6 月被冻结资产被迫关闭。 现年 73 岁的黎智英目前被拘押，面临多项罪名的起诉，其中包括他呼吁对中国进行国际制裁而违反国家安全法。

根据控方检察官周四在法庭上的表述，黎智英及其美国顾问马克 西蒙是“重光团队“的幕后指使及资金提供者“ 。陈梓华将黎智英和马克西蒙的授意传达给李宇轩。

报道指，马克西蒙去年已离开香港前往美国。而李宇轩是去年夏天潜逃台湾的12港人之一，他与其他11人在8月23日试图乘快艇从香港逃往台湾时被中国海警截获，在被移交给香港当局之前，他们因非法越境罪被扣押留在深圳盐田看守所，家人无法接触；只能聘用官派律师，引发香港和国际关注。

在周四的庭审听证结束后李宇轩和陈梓华被送回拘留所。对他们的下一次庭审将于 明年1 月举行。