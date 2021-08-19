孟晚舟案近千日听证结束了 后续命系哪一弦？

加拿大法院周三结束了向美国引渡中国巨头华为首席财务官孟晚舟的最后一轮听证，长达近1000天的法律斗争和引发中国与加拿大及美国的外交危机将进入新阶段。孟晚舟目前在她的温哥华豪华庄园里庭外居住，但戴着脚踝监测器。加拿大检察官罗伯特-弗雷特(Robert Frater)周三坚称："没有人比孟晚舟获得了更公平的引渡听证。”而代表美国争辩的加拿大政府律师说，有足够的证据让孟晚舟被引渡并在美国受审。

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据法新社报道称，49岁的孟晚舟是电信巨头华为创始人任正非的女儿，她于2018年12月1日在温哥华机场被捕，华盛顿方面希望以银行欺诈罪审判她。

据加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院法官Heather Holmes表示，"我可能会表明我的决定将在10月21日的发回重审时作出，"

华为的首席财务官孟晚舟被捕的几天后就有两名加拿大人在中国被捕，一般认为孟晚舟案在北京和渥太华之间引起了严重的外交危机。

美国司法系统指控该电信巨头的第二号人物2013年在香港的一次会议上向汇丰银行的一名高管撒谎，隐瞒中国集团与一个向伊朗出售设备的子公司Skycom之间的关系，使该银行机构面临美国的制裁。华为公司一直否认这些指责。中国政府从一开始就认为，美国政府是在寻机削弱华为，这是一家领先的中国公司，也是5G设备和网络的世界领导者，而在美国方面没有对应的公司。

最近几周，孟晚舟的律师再次辩称，美国对他们的客户犯有 "滥用程序 "的违法。他们说，她没有 "欺骗 "银行，银行没有遭受可能构成欺诈的财务损失或损失风险。据华为孟晚舟的律师团称，"孟女士的宪法权利因滥用程序而受到侵犯。” 华为加拿大公司在听证会结束后不久发表的一份声明中说："补救这种滥用造成的伤害的唯一方法是停止引渡。”这家中国巨头补充说："从一开始，华为就相信孟晚舟是无辜的，并信任加拿大的司法系统。”

法新社说，但加拿大和美国当局都否认有任何滥用程序的行为。据加拿大检察官罗伯特-弗雷特(Robert Frater)周三坚称："没有人比孟晚舟获得了更公平的引渡听证。”

而代表美国争辩的加拿大政府律师说，有足够的证据让孟晚舟被引渡并在美国受审。特别是，检方谴责了孟晚舟女士2013年在香港的一次会议上对汇丰银行高管所做的 "不诚实 "的陈述，该陈述是本案的核心内容，是关于华为和Skycom之间的关系。

孟晚舟目前在她的温哥华豪华庄园里接受司法庭外居住，并戴着脚踝监测器。如果提出上诉，法律程序可能还会持续几年。

法新社说，最新一轮的听证会于8月初开始，是发生在中国司法系统刚刚判处两名加拿大人的时候，第一个人因贩毒被判处死刑，而商人迈克尔-斯帕弗因间谍罪被判处11年监禁。加拿大总理贾斯汀-特鲁多迅速谴责中国对迈克尔-斯帕弗的 "不可接受和不公平 "的判决。中国的判决也受到欧盟和美国的谴责。

而加拿大前外交官迈克尔-康明凯（Michael Kovrig）也因间谍罪受审，预计很快将作出判决。两名加拿大人被 "任意 "拘留，被渥太华视为应美国要求逮捕孟晚舟后的报复性措施。北京敦促渥太华 立即释放 孟晚舟，并否认利用这两名被监禁的加拿大人作为谈判的筹码。