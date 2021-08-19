李克强视察河南水灾 或“被纳凉”传党媒都不报

中国总理李克强赴河南视察，并去探望滞留河南洪灾区的民众，但8月18当天党媒却只报导习近平相关新闻，不见李克强探视灾区的新闻，外界猜测，李克强应该又被党媒“封杀”了。由国务院旗下官网发布疑是手机拍摄视频补发消息空白，遭议论权威官媒缺席随行报道。

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据新头壳今天报道称，与习近平不同调？李克强河南勘灾究责“被纳凉”党媒都不报。

消息称，李克强去河南灾区视察，却没党媒跟拍，事后中国国务院公布的影片疑为手机拍摄。

据该报道，中共总书记习近平与中国国务院总理李克强的矛盾已经是外界众所皆知的事，两人常在不少议题上也持不同看法，一个重经济，一个偏政治，因此媒体报导常将两人形容为“不同调”。近来李克强去探望滞留河南洪灾区的民众，但8月18当天党媒却只报导习近平相关新闻，不见李克强探视灾区的新闻，外界猜测，李克强应该又被党媒“封杀”了。

中国党媒新华社和《人民日报》在8月18日报导习近平、栗战书、汪洋，却回避了李克强赴河南的消息。随后当天下午中共国务院网站自行贴出一段影片，名为“李克强看望河南滞洪区受灾群众”，在当天深夜又贴出第二只影片，题目为“李克强来到郑州地铁5号线受灾现场说了什么”，在影片中李克强对河南洪灾的事故表示要咎责。这两段影片镜头晃动，画质不清，很明显用手机拍摄，估计中共央视很可能并未跟随李克强到河南采访，因此只能自行将两段视频放到了国务院网站上，由河南党媒进行了转载。

据消息，李克强在影片中称大雨导致了水灾，丝毫不提水库泄洪。有媒体推测李克强这样讲，可能是因为7月23日《新华社》的报导曾透露，在河南鹤壁濬县，“卫河左岸塌方形成决口，右岸已按泄洪方案分洪，启用了6个蓄滞洪区。”李克强考察的正是这一地区。河南省政府网站也曾透露，“卫河濬县新镇镇河段出现决口……7月23日下午，（省长）王凯来到现场”，要求在“最短时间内封堵河堤决口、加固堤坝”。可见大雨过后，泄洪区不断被泄洪，水当然“退得慢”。

在水还未完全退去前，李克强就先行一步来河南探视灾区，中共高层可能认为水灾还没有完全结束，中共高层仍然不愿意出面，这也许是党媒回避报导的主要原因，也显示了李克强与中共高层内部没有达成共识。别是郑州地铁和隧道死亡事故仍然成谜，应该谁都不愿意沾边。李克强却特立独行，偏要前往河南。

大约一年前，中国各地水患减退后，李克强前往视察，党媒却未报导，这也进一步显示习近平与李克强“不同调”的证据。习近平在安徽视察防汛救灾工作；同日，李克强也去了灾区重庆，还特意趟著水掰烂掉的苞米，党媒当时大书特书习近平的视察，同样没有及时报导李克强。

据新头壳说，李克强特立独行的河南视察，是否算中共北戴河斗争的延续，尚难判断，但党媒刻意回避报导，却多少算是李克强被冷落的一种印证。中共高层围绕下一步人事布局的内斗，现在应该正式开场了。