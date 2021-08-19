特朗普曝特习会上曾再三警告习近平：别对台湾做你想做的事

美国前总统特朗普在接受《大众新闻》访问时，透露曾在2017年，习近平来访海湖庄园时，曾警告习近平:“别对台湾做你想做的事”。特朗普回忆道，2人于2017年在佛州海湖庄园会面时，特朗普语带强硬的警告习近平：“别对台湾做你们打算做的事，不要这么做”，他也对习近平说：“我知道你想要这么做”。报道没有关于“想做的事”的细节。

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据新头壳今天引述报道称，美国前总统特朗普曝特习会上曾再三警告习近平：别对台湾做你想做的事。

美国前总统特朗普在接受美国《大众新闻》访问时，透露曾在2017年，习近平来访海湖庄园时，曾警告习近平:“别对台湾做你想做的事”，指出台湾有“严重的问题”，他还进一步批评美国总统拜登不被尊重，连带美国也不被尊重。

根据美国《大众新闻》公布访谈影片，特朗普告诉主持人汉尼提（Sean Hannity）和中国领导人习近平曾是好朋友，强调就算美国的高额关税让中国不高兴，仍不影响两人的好交情。

据特朗普回忆道，2人于2017年在佛州海湖庄园会面时，他语带强硬的警告习近平：“别对台湾做你们打算做的事，不要这么做”，他也对习近平说：“我知道你想要这么做”。

据特朗普指出，在大选过后换了另外1位总统上台，结果在大选过后1周就有28架轰炸机飞越台湾（防空识别区）。

该报道说，特朗普18日向大众新闻的另一位主持人巴蒂罗莫（Maria Bartiromo）表示，他认为台湾有一些“严重的问题”，特朗普认为，拜登或其领导的政府并不受到尊重，导致美国也不被为人所尊重。