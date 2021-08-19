王毅谈阿富汗：要多鼓励，不要施加更多压力

8月19日星期四，中国外交部长王毅和英国外交大臣拉布通电话，双方谈了阿富汗局势，和中国，英国的关系等话题。

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路透社对王毅和拉布的本次电话会谈做了关注，关注点是王毅呼吁国际社会需要在阿富汗转型过渡，形成新政府的期间给予其大力支持，进行引导，而非向阿富汗施加更多的压力。截至目前，中国尚未正式承认塔利班政权。

根据中国外交部与路透社的消息，王毅在会谈上表示，阿富汗局势仍存在不稳定性，不确定性，“国际社会应朝着积极的方向，加以鼓励和引导，而不是施加更多压力”。他解释道，“这有利于塔利班和阿富汗各党各派早日实现政治过渡”，稳定国内局势，减少难民与移民冲击。

王毅还表示，阿富汗局势重大变化，反映出阿富汗“人心思定，不愿再度生战生乱，也表明外部强加的治理模式并未得到阿富汗人民支持”。

有关阿富汗进入政治解决关键阶段的关注重点，王毅提到了三个：首先是塔利班能否团结民众，建立符合国情，开放包容的政治架构，奉行温和稳健政策，避免引发新的冲突甚至内战；二是要看阿富汗能否避免再次成为恐怖分子聚集地；三是国际社会能否尊重阿富汗主权和民众意愿，多对话，多引导，不先入为主，不越俎代庖。

拉布也提到了国际社会需总结阿富汗经验教训，密切关注阿富汗是否避免陷入恐怖主义，并呼吁各国合作应对难民问题，称英国已经接收了两万名阿富汗人。