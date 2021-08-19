阿富汗：中国如何寻求从美国撤军中获益

美国从阿富汗撤军正在激起中国积极的外交活动，但同时也激起了美国在该地区盟友真实的或捏造的焦虑。

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据本台在北京记者Stéphane Lagarde报道称，中国《人民日报》下属的中国民族主义小报《环球时报》的一篇社论写道："鉴于在阿富汗发生的事情，台湾的人应该明白，如果在福尔摩沙海峡爆发战争，该岛的防御将在几个小时内就崩溃，美国军队不会来帮助他们。” 北京打算利用被认为是美国和更普遍的西方的失败来吓唬台湾人。中国国家媒体整个星期都在敲打这个主题：如果发生冲突，美国就会背弃你们，届时你们只有去钓鱼。在中国新华社的推特账户上，可以看到美国直升机在西贡和喀布尔的并列照片，标题为 "历史重演"。

中国的宣传很乐意利用这种情况，推进其关于 "美国衰落 "的叙述。与此同时，北京也不知道该如何对待塔利班，中国社交网络不得不被封锁。一些网民想知道塔利班到底是什么？而在台北方面，没有任何台湾官方反应。今天的台湾并不比一周前更脆弱。

据该报道，这些关于美国在局势演变为冲突时有什么作用的问题也适用于其他美国盟友。在韩国，人们正在提出问题。在那里，辩论爆炸是由《华盛顿邮报》的一位专栏作家引发出来的，尽管韩国与中国意识形态不一样，也有"如果韩国处于与阿富汗相同的情况，的提问。" 一位前小布什时期作家写道，"没有美国的支持，韩国也会很快崩溃。而朝鲜军队比塔利班更先进。如果你不同意，我们可以每年节省数十亿美元，并撤出我们的部队。” 这些话在韩国引起了轰动。一些基督教保守派也赞同这些观点。韩国执政党非常愤怒："说如果美军离开，韩国就会崩溃是诽谤"，有官员提醒民众，我们谈论的是世界上第10大经济体，韩国的民主与阿富汗毫无关系，后者阿富汗的特点是 "平庸的领导和腐败。”

目前，在过去的几天里，在这场阿富汗危机中出现了较多的外交动作。除了心理战，中国的外交也非常活跃。北京一方面在美国的撤军中搏击，另一方面在阿富汗的西部展翅。中国国家主席习近平于8月18日星期三致电伊朗和伊拉克同僚，并提出与伊朗就其核计划谈判进行调解。中国还承诺帮助伊拉克进行国家重建。

据该报道称，此外，在阿富汗以东的中亚地区，中国和塔吉克斯坦安全部队今天在塔吉克斯坦举行了一次联合反恐演习，人民解放军可能在那里希望建有前哨。中国国家主席习近平不久将访问杜尚别，参加上海合作组织峰会。正是在上海合作组织的框架内，中国与俄罗斯合作，并可能参与该地区各国首都与莫斯科建立的 "缓冲区"。