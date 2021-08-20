中国三孩政策正式上路

中国13届全国人大常委会第30次会议今天通过修正人口与计划生育法，正式开放一对夫妻可生育3个子女，三孩政策从此取得法律依据。条文并宣示，国家将采取支持措施减轻负担。这些措施中，也包括中国官方激烈打击校外培训（补习）业的“双减”政策。

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据中央社今天报道称，中国人口计生法修正通过，三孩政策正式实施。报道引据官方新华社消息，虽未提到饱受争议的“社会抚养费”，但中国全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟日前表示，这项修正案的主要规定即包括取消社会抚养费，删除与三孩生育政策不适应的规定。因此，预料社会抚养费应在修正案通过后一并取消。

消息指出，修正后的中国人口计生法规定，国家提倡“适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女”。国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。

人口与计划生育法于2001年12月由中国9届全国人民代表大会常务委员会第25次会议审议通过，自2002年9月1日起实施。2015年实施全面两孩政策时，此法作出第1次修改。这次则是因应“三孩政策”实施，作出第2 次修改。

中央社称，中共中央政治局会议于今年5月31日通过“关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定”，首度提出一对夫妻可生育三个子女的“三孩政策”，并要求配套支持措施。这些措施中，即包括中国官方激烈打击校外培训（补习）业的“双减”政策。