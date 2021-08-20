中国公布人事任免案 下台官员有转人大副职

中国13届全国人民代表大会常务委员会第30次会议上午在北京人民大会堂闭幕。据官媒新华社消息说，会议表决并任命人事案。因武汉新冠肺炎病毒疫情爆发而下台的前湖北省委书记蒋超良，被任命为全国人大农业与农村委员会副主任委员。中国全国人大常委会会议今天还任命布小林为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，此前，内蒙古自治区人大常委会会议日前曾说决定接受布小林“辞去内蒙古自治区主席职务的请求”。

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据中央社今天报道称，中国全国人大常委会会议今天公布人事案，因新冠病毒疫情爆发而下台的前湖北省委书记蒋超良，被任命为全国人大农业与农村委员会副主任委员。2020年1月，湖北省武汉市爆发2019冠状病毒疾病严重疫情后不久，蒋超良即被调离湖北省委书记职务。其中，蒋超良是目前已知中共官方为疫情究责的最高层官员。

不过，蒋超良去年10月仍出席中共第19届中央委员会第五次全体会议，显示平安度过当时的人事风暴。

另外，内蒙古自治区人大常委会会议日前决定接受布小林“辞去内蒙古自治区主席职务的请求”，中国全国人大常委会会议今天则任命布小林为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。

转任全国人大环资委副主任的布小林现年63岁，毕业于北京大学法律系，是中共蒙古族元老、已故中国国家副主席乌兰夫的孙女，也是中共培养的少数民族干部之一，一直在内蒙古工作。她在2016年3月担任内蒙古自治区代主席，同年6月就任主席至今，创下中共政坛一门三代都担任同一个省级领导人的纪录。

布小林在任期间，内蒙古在2020年8月爆发语文教材争议，引发大规模抗议事件，备受海外关注，对内蒙古的民族关系投下阴影。

今年3月中国全国“两会”期间，中共总书记习近平出席全国人大内蒙古代表团会议时公开表示，内蒙古有个很重要的反腐领域就是煤炭，还说“当共产党的官，当人民的公仆，拿着国家资源去搞行贿受贿、去搞权钱交易，这个帐总是要算的”，也引起外界揣测。

据该报道，中国13届全国人民代表大会常务委员会第30次会议还表决通过，补充任命香港行政会议成员、港大校委会主席李国章，为香港基本法委员会委员。