中国神舟十二号宇航员第二次出舱

中国载人航天局表示，两名中国宇航员周五再次进行太空行走，以完成中国在建的天宫空间站的铰接臂的组装。法新社说，两个月内的第二次太空行走，是中国雄心勃勃的太空计划的一部分，该计划已经在月球和火星上着落了探测器。

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据法新社报道称，中国载人航天局表示，两名中国宇航员周五再次进行太空行走。

6月中旬，三名中国宇航员从中国西北部的戈壁滩起飞，他们的航天器与天河（"Celestial Harmony"）对接，这是计划中的三个空间站模块中唯一已在太空的模块。

这次载人航天任务（神舟-12号）是亚洲国家有史以来最长的一次任务：三个人将在轨道上总共停留三个月。按计划，3名宇航员应当于下个月返回地球。

据中国载人航天局说，星期五，宇航员聂海胜和刘伯明走出天河舱，在空间站的机械臂上安装脚部约束装置和一个工作台。据中国官方中央电视台播放的图像显示，两名身穿白色太空服的宇航员在航天器外工作，他们被一根电缆连接在航天器上。央视说，他们还调整一台全景摄像机。

据法新社，这是中国宇航员的第三次太空行走。第一次是在2008年，中国因此成为继苏联和美国之后第三个单独将人送入太空的国家。第二次是在2021年7月初。神舟十二号是近五年来中国的首次载人飞行，对今年庆祝成立一百周年的中国共产党（CCP）来说，这是一个有声望的话题。该站英文名为CSS（中国空间站），中文名为天宫（Celestial Palace）。该空间站一旦建成，将与前苏联和平号空间站（1986-2001）的规模相似。其的寿命将至少为10年。

据香港01细节消息，神舟十二号第二次出舱任务主要有三项：安装舱外的热控扩展泵组、抬升舱外全景摄像机D、以及组装舱外工具箱。出舱圆满完成既定任务。第二次出舱活动，天地间大力协同、舱内外密切配合，先后完成舱外扩展泵组安装、全景相机D抬升、舱外设施组装等任务，全过程顺利圆满，进一步检验中国新一代舱外航天服的功能性能，检验航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性。

据该报道引述中国载人航天工程办公室指，目前神舟十二号载人飞行任务已经进入第三个月，后续航天员将继续开展太空科学实验和技术试验，并计划在9月中旬返回东风着陆场。返回前，神舟十二号飞船还将进行绕飞及径向交会试验。