中国警告不得违规向境外提供汽车数据 或剑指包括特斯拉

中国国家互联网信息办公室等五部门今天发布“汽车数据安全管理若干规定（试行）”，明确因业务需要确需向境外提供重要数据的，汽车数据处理者应当落实数据出境安全评估制度要求，不得超出出境安全评估结论违规向境外提供重要数据。

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据路透社今天发自北京的报道称，中国网信办要求汽车数据处理者遵守境内存储规定，不得违规向境外提供数据。据“网信中国”官方微信号刊登规定并称，倡导汽车数据处理者减少对汽车数据的无序收集和违规滥用，而且应当遵守依法在境内存储的规定，加强重要数据安全保护。

据网信办负责人表示，此举“旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。”

规定还要求，汽车数据处理者应当履行个人信息保护责任，充分保护个人信息安全和合法权益；开展个人信息处理活动应当通过显著方式告知个人相关信息，处理敏感个人信息还应当取得个人单独同意。此外，只有具有增强行车安全的目的和充分的必要性，方可收集指纹、声纹、人脸、心律等生物识别特征信息。

据该报道，中国越来越重视汽车数据安全，国务院本周稍早发布“关键信息基础设施安全保护条例”，要求运营者应当优先采购安全可信的网络产品和服务，采购网络产品和服务可能影响国家安全的，应当按照国家网络安全规定通过安全审查。条例自9月1日起施行。上周工信部也发布加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见，要求智能网联车企应建立健全汽车数据安全管理制度，保护数据安全。

路透社说，中国网约车巨头--滴滴出行DIDI.N完成美国IPO后短短数天，中国监管机构就要求应用商店下架滴滴APP。此前有消息人士称，滴滴出行正在与国有信息安全公司卫士通(Westone)002268.SZ就处理其数据管理和监督其活动进行磋商，作为其努力消除中国监管当局疑虑努力的一部分。今年5月有两位知情消息人士对路透称，中国部分政府机关的工作人员被告知不要将他们的特斯拉TSLA.O汽车停放在政府办公区域内，因为特斯拉的车内摄像头存在安全隐患。