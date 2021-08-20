中国通过个人信息保护法 称世界最严隐私保护

中国十三届全国人大常委会第三十次会议周五表决通过个人信息保护法，自11月1日起施行。据官方的新华社称，个人信息保护法规定，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备，应设置显著的提示标识；所收集的个人图像、身份识别信息只能用于维护公共安全的目的。据华尔街日报说，中国批准了一项全面的隐私保护法，将遏制科技公司对各类数据的收集行为。但政策分析人士说，这不太可能限制中国普遍存在的监控做法。

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中国十三届全国人大常委会第三十次会议周五表决通过个人信息保护法。据路透社今天报道称，对违法处理个人信息的应用程序，责令暂停或者终止提供服务；拒不改正的，并处100万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下罚款。

据华尔街日报今天报道称，中国批准了一项全面的隐私保护法，将遏制科技公司对各类数据的收集行为。但政策分析人士说，这不太可能限制中国普遍存在的监控做法。

据法新社说，中国周五通过了一项关于网络隐私保护的重要法律，旨在遏制数字巨头有时滥用收集个人数据的行为。这部法律是对近年来互联网诈骗激增的反应，但首先是对中国消费者对数据泄露和数据使用的日益关注。

根据中国议会常务委员会通过的新法律，公共和私营公司必须尽量减少对公民个人信息的收集，并获得他们的事先同意。但中国国家行为不会受到影响：它将能够继续收集大量的数据--例如，跟踪政治异议或在动荡的西北地区执行严厉的安全政策，如新疆。

法新社说，该法预计将进一步使滴滴（代驾汽车预订）和腾讯（视频游戏）等国家数字巨头步入正轨，这些公司近几个月来一直因滥用数据收集而受到中国政府的指责。

该报道说，中国的新法律是仿照世界上最严格的网络隐私法之一：欧盟（EU）的法律。

在其条款中，该文本规定，中国公民的个人信息不能被转移到在该领域标准低于中国的国家。这一禁令可能给外国公司带来问题。

如果公司未能遵守新规则，他们将面临高达5000万元（660万欧元）的罚款，甚至是其年营业额的5%。对于最严重的罪行，当局可能会剥夺公司的营业执照，甚至迫使其永久关闭。