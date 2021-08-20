巴西启动双5G建设10月招标 国家网排除华为竞标

据巴西通信部长法比奥-法里亚宣布，将于10月向国际公司招标在这个庞大的国家部署5G。巴西政府估计，该招标将吸引约370亿雷亚尔即约58亿欧元的投资。最初计划在2021年上半年进行，但因未获得审计法院的批准而延后，该法院称将在下周确定条款。在国家电信局对轮廓进行调整后，巴西预计招标将 "最迟在10月上旬或下旬 "启动。

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据法新社报道称，巴西将于10月启动5G招标。根据政府的计划，5G技术可以在今年年底前在人口最多的城市部署，其余27个州的首府将在2022年7月前获到服务。据政府称，新的移动网络将为尚未接入互联网的4000万巴西人带来网络连接。

巴西同时还将启动另一项招标，以建立一个专供国家使用的私人5G网络，据称小心防止间谍风险。该消息说，被美国制裁的中国巨头华为将被排除在这个具体的招标之外。

据巴西官方说，"在这个私人网络内，我们正在设定要求，一些公司将能够参与，另一些则不能。"据巴西通信部长Faria解释，"例如，有一个华为的合作伙伴是中国共产党党员。这将是一个障碍。"

自2019年以来，华为一直受到美国的制裁，因为特朗普政府怀疑该集团是中国间谍活动的特洛伊木马。

在华盛顿的压力下，英国和澳大利亚等国政府已决定将华为排除在其5G网络建设之外。

巴西通信部长Faria说，巴西曾想寻找 "替代方案，以便能够克服任何地缘政治问题，并专注于重点，即接受5G技术"。