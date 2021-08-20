拜登被指联保暗示台湾如北约 引震动

在美国广播公司(ABC)新闻频道周四播出的一次采访中，拜登被问及美国从阿富汗混乱撤军的影响，以及中国媒体对此的反应。此前中国媒体借此告诉台湾，从阿富汗撤军表明台湾不能指望美国提供保护。拜登回答称，台湾、韩国和北约与阿富汗从根本上是不同的情况，此番发言似乎将台湾与华盛顿明确做出防务承诺的国家归为一类。但稍后拜登政府一位高级官员表示，美国“对台政策没有改变”，路透社引述分析人士称，拜登似乎是口误。

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据路透社报道称，美国总统拜登似暗示会保卫台湾，美官员急救场称对台政策未变。拜登政府一名高级官员周四表示，美国对台湾的政策并未改变，此前美国总统拜登似乎暗示，如果台湾受到攻击，美国将保卫台湾，此番发言背离了美国长期以来“战略模糊”的立场。

在美国广播公司(ABC)新闻频道周四播出的一次采访中，拜登被问及美国从阿富汗混乱撤军的影响，以及中国媒体对此的反应。此前中国媒体借此告诉台湾，从阿富汗撤军表明台湾不能指望美国提供保护。拜登回答称，台湾、韩国和北约与阿富汗从根本上是不同的情况，此番发言似乎将台湾与华盛顿明确做出防务承诺的国家归为一类。据拜登表示，“它们是……我们与之达成协议的实体，协议并非基于在台湾岛上或在韩国发生的内战，而是基于它们有一个联合政府，而这个联合政府实际上是在试图阻止坏人在这些地方做坏事。”拜登说，“我们已经做出，并信守了所有承诺。我们对北约第五条款做出了神圣的承诺，即如果真的有人入侵我们的北约盟友或对其采取行动，我们将予以回应。对日本、韩国和台湾也是如此。这是完全不一样的情况。”

但拜登政府一位高级官员表示，美国“对台政策没有改变”，分析人士称，拜登似乎是口误。

该报道说，中国驻美国大使馆和台湾驻美代表处均未立即回复置评请求。

路透社说，尽管法律要求华盛顿向台湾提供自卫手段，但美国长期以来在是否会在中国发动攻击时进行军事干预以保护台湾的问题上，一直奉行“战略模糊”的政策。美国共和党参议员科尔宁本周稍早在推文中错误地说，美国目前在台湾驻军三万。这一说法招致中国媒体称他为“老糊涂”，之后科尔宁删除了该推文。在1979年美国与中国正式建交之前，美国在台湾确实有驻军。随着时间的推移，包括根据建交协议，这些驻军后来逐渐地被撤走。