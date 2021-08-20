美国中情局长向以色列总理面提对中国投资的担忧

以色列官员告诉Axios，上周访问以色列时，中央情报局局长比尔-伯恩斯告诉总理纳夫塔利-贝内特，美国对中国在以色列的投资感到担忧，特别是在科技领域，以及参与重大基础设施项目。包括美国对中国在海法港项目的投资提出了担忧。

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美国由中情局局长出面表达对中国在以色列投资担忧，显示事情重要。据Axios报道称，这是拜登政府提出的最高级别的问题，此前这个问题只是特朗普和内塔尼亚胡政府之间罕见的争论点。

特朗普政府曾警告说，中国进一步参与以色列大型基础设施项目，如海法的新港口，可能会损害美以的安全关系。但内塔尼亚胡政府把深化与中国的关系作为优先事项，在这个问题上拖拖拉拉，尽管承诺要改变做法。

以色列总理贝内特告诉伯恩斯，以色列理解美国的关切，并分享其中的一些关切。作为一个例子，他提及最近关于两年前中国对以色列科技公司进行大范围网络攻击的新闻报道。

据以色列官方说，"最近几个月，我们与拜登政府开始了关于中国的对话。美国方面询问了一些具体的项目，比如中国参与特拉维夫地铁的问题。” 但据一位以色列高级官员说："我们告诉美国人，我们欢迎美国基础设施公司在以色列的宏大项目中工作，但他们并不申请投标。”

据该报道，在上周的美国参议院听证会上，国务院和五角大楼官员表示，拜登政府已经警告美国在中东的合作伙伴，中国对他们的安全需求或地区稳定并不感兴趣，但中国的进一步参与最终可能会损害他们的主权和与美国的安全关系。

据美国国务院的米拉-雷斯尼克说，"我们知道我们在中东的伙伴和盟友与中国有贸易关系，这没有问题，......但我们明确表示，与中国的某种合作是我们不能接受的，"

那么下一步会是什么呢？据以色列官员预计，在未来几个月里，负责协调对华政策的以色列国家安全委员会将与白宫就这一问题进行更多会谈。