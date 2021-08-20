美国阿拉斯加查获3千张伪造接种卡 又是中国制造？

美国海关与边境保护局官员日前说：该机构人员在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）查获了3000多张从中国寄来的伪造COVID-19疫苗接种卡。

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由于部分美国民众基于个人或宗教因素不想接种疫苗，导致网路上兴起贩售山寨伪造疫苗接种卡的行业。美国媒体引述美国海关与边境保护局的声明说，这些假的疫苗接种卡“印刷品质低劣”，但乍一看，很像美国疾病管制暨预防中心（CDC）提供给接种者的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种真卡。

中央社报道：美国海关与边境保护局发言人鲁伊斯（Jaime Ruiz）说，在安克雷奇发现135到150个包裹，都是由中国的同一人寄出。这些包裹都装有山寨的接种卡，每包大约有20到25张。

消息还说：美国海关与边境保护局上周在田纳西州曼菲斯查获类似的山寨接种卡，也是从中国寄来。

安克雷奇港区主任罗宾逊（Lance Robinson）在声明中说：防止这些伪造的接种卡流入街头，对维护美国民众安全至关重要。

助理港区主任费南德兹（Kymberly Fernandez）说，除了阿拉斯加州外，遭查获的伪造接种卡将运至全美各地，有关当局已展开调查。