中国加大反击指控 关闭一家美国在华劳动审计机构

中国有关部门关闭了Verite在中国的合作伙伴，使中国政府反击新疆地区强迫劳动指控的行动升级，并可能加大跨国公司在中国认证供应链的难度。

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据华尔街日报报道，中国关闭一家美国在华劳动审计机构，加大力度反击强迫劳动指控。

中国有关部门关闭了Verite在中国的合作伙伴，总部位于中国的深圳市维泰供应链管理有限公司隶属于美国劳工权益非营利组织Verite Inc.。据知情人士透露，该公司在今年4月遭中国安全人员突击检查其办公室后关闭。

虽然Verite在中国审计行业中只是一个小角色，但华特迪士尼公司(Walt 和苹果公司等公司都聘请这家总部位于马萨诸塞州阿默斯特的审计公司咨询中国工厂的劳工问题。Verite深圳合作伙伴的关闭意味着Verite实际上已经失去了在中国市场运营的能力，企业在中国进行劳动力审计和研究的一个潜在渠道也遭到切断。

华尔街日报稍早报道称，美国就中国强制劳动问题加大对美企的施压力度。拜登政府正对对华贸易政策进行全面评估。虽然新计划还没有揭晓，但多名美国政府官员最近几周就已明确，针对强迫劳动问题与中国政府展开对抗是其贸易战略的一个关键组成部分。

美国国会议员和拜登政府官员正在加大对美国企业的施压力度，要求他们停止从中国西部的新疆地区进口商品；中国政府被指控在这一地区使用强制劳动，相关议题已经在美中双边贸易日程上占据重要地位。

西方官员称，中国政府在新疆地区强制维吾尔人和其他穆斯林少数民族从事劳动。但这种说法遭北京方面的强烈反对。新疆是全球最大的棉花以及太阳能电池板原材料的生产地。

1月份以来美国实际上已经禁止了进口新疆产的棉花和西红柿产品，对一些太阳能材料采购行为的惩罚措施也于6月份实施。

据该报道，美国还在准备更加严厉的限制措施。预计国会将在今年晚些时候通过立法，禁止进口所有新疆产品，除非进口商能够证明他们进口的商品与强制劳动无关，而要证明这一点并非易事。