中国拟要求赴美上市企业交出数据管控

中国监管当局据指正在考虑向拥有大量数据的企业施压，如果企业欲前往美国挂牌上市，必须将数据治理及监管交给第三方企业。中国当局担心企业境外上市可能被迫将部份数据交给外国机构，损及国家安全，此举将有助化解这项疑虑。

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据路透社引述消息人士报道称，中国拟要求赴美IPO企业交出数据管控。多位消息人士透露，中国监管当局正在考虑向拥有大量数据的企业施压，如果企业欲前往美国挂牌上市，必须将数据治理及监管交给第三方企业。

其中一名消息人士称，监管当局认为，引进第三方信息安全企业，最好是有政府背景的企业负责管理监督打算进行首次公开发行(IPO)的中国企业的数据，可以有效限制企业将中国境内数据转移出境的能力。消息人士称，中国当局担心企业境外上市可能被迫将部份数据交给外国机构，损及国家安全，此举将有助化解这项疑虑。

该计划是中国监管当局正在考虑的几项提议之一。近几个月来，中国政府加强了对国内互联网平台的管控，包括寻求加强对海外上市的审查。整顿行动令股市重挫，并严重打击了投资者信心。此次行动特别瞄准不公平竞争和互联网公司如何处理庞大的消费者数据。

据消息人士称，有关即将上市公司的数据移交计划尚未做出最终决定。由于问题的敏感性，该消息人士拒绝透露姓名。

其中一位消息人士称，监管官员与资本市场参与者讨论了这项计划，作为加强对所有在海外上市中国企业的监管措施的一部分。消息人士表示，IPO顾问希望有关数据移交问题的正式框架能够在9 月宣布。

该报道称，中国证监会和国家互联网信息办公室没有回覆路透社通过传真发送的置评请求。