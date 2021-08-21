中国通过三孩政策立法，央视再忧总和生育率跌破国际警戒线

8月20日，中国第十三届全国人大常委会第30次会议闭幕，表决通过个人信息保护法，修改人口与计划生育法的决定等内容，将三孩政策和配套措施予通过法律予以明确。8月21日星期六，中国央视网引述中国第7次人口普查数据显示，2020年中国总和生育率是1.3，低于国际公认的警戒线1.5，中国有跌入低生育率风险的可能，同时引述其他相关监测，称中国2021年的出生人口和生育水平，仍然呈现走低的趋势。

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今年5月，为了应对近在眼前的人口老龄化，中国宣布出台一对夫妻可以生育3个子女的政策及配套鼓励性措施，希望以此改善中国人口结构，保持中国“人力资源的禀赋优势”。 ​然而在一片“躺平主义”，女性“不婚不育保平安”，男女对立等舆论气氛下，拯救中国于老龄化，被认为无法仅仅依靠删除征收抚养费，三胎政策来实现。

中国官媒本次点评认为，生，养，教的成本高，是人们不想生育的重要因素。新华社早前指出，“低生育率陷阱”需要满足两个条件，首先是总和生育率要跌破1.5，其次是这种水平需要持续一段时间。这是中国自2010年人口普查以来，总和生育率第一次跌破1.5，原因在于育龄女性的总体人数持续减少，二胎效应的减弱，以及新冠疫情期间对生育的不确定性。而这种低迷是否会持续下去，还需进一步观察。

根据法国国家统计局的数据，法国本土的总和生育率从2019年的1.86降至2020年的1.84，而海外领地当中，留尼汪的生育率最高，达到2.41。在欧洲生育率整体低迷的气氛下，法国仍然是保持较高水平的国家之一。尽管按照国际公认指标，需要这个数据达到2.1，才能避免一个国家的人口减少，但这一计算的前提是不能包含移民。