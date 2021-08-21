拜登提名伯恩斯驻北京大使 分析称鹰派更核心作用

据美国白宫报告，拜登总统已提名资深外交官伯恩斯(Nicholas Burns)出任美国驻华大使，这表明在美中关系日益紧张之际，美国政府可能寻求让这一角色发挥更核心的作用。此前美国媒体已经报道，报道属意派遣鹰派资深外交官前往中国担任大使。

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据路透社引述白宫消息说，拜登提名前副国务卿伯恩斯出任美驻华大使。消息称拜登寻求让这一角色发挥更核心作用。

据白宫周五说，拜登总统已提名资深外交官伯恩斯(Nicholas Burns)出任美国驻华大使，这表明在美中关系日益紧张之际，美国政府可能寻求让这一角色发挥更核心的作用。

伯恩斯是一名退休的职业外交官，曾在2005-2008年担任副国务卿。提名伯恩斯标志着美国驻华大使这一角色的转变。过去10年，该职位一直由前政客担任，而不是经验丰富的外交官。

如果得到参议院确认，伯恩斯将在两国关系处于几十年来最低点之际前往中国。自去年10月前总统特朗普任命的布兰斯塔德(Terry Branstad)离职后，美国驻华大使的职位一直空缺。

伯恩斯并不被视为是中国政策专家，但之前四任美国驻华大使也不是这方面的专家。

路透社说，伯恩斯与拜登关系密切，曾担任其竞选活动顾问，且多年来一直与拜登最信任的一些顾问密切合作，其中就包括国务卿布林肯(Antony Blinken)。

本台稍早报道提及伯恩斯并不会讲中文。

本台稍前的引述消息报道称，美国总统拜登计划宣布，已选定前美国驻北大西洋公约组织(NATO)大使伯恩斯R. Nicholas Burns为美国驻华大使。

报道并说拜登将提名“鹰派”老牌外交官为驻华大使。

报道称，伯恩斯没有任何在中国工作的经验，在谈到中国时经常使用“对抗(stand up to)”一词，立场偏向“鹰派”。在美中关系紧张时刻，这项人事安排特别引人关注。

今年1月份，伯恩斯接受德国媒体采访，谈到新疆人权问题、香港局势等议题时，表示美国应与德国、欧盟合作，共同捍卫民主和人权。他并建议美国、欧洲和日本应共同联手就中国的非法贸易行为与中国进行对话，因为美日欧洲共占全球一半以上的经济体量，共同发声便有足够份量，促使中国尊重国际贸易规范。2月份，伯恩斯接受CNN专访更直言：“美国不能将二战以来在印太地区的军事主导地位让给中国”，指美国与中国的较量是“民主”与“威权”间的较量。