拜登比照北约出兵助台说台湾总统府表达感谢

美国广播公司19日播出美国总统拜登的专访。拜登指出，如果有人要入侵，或对北约盟国采取行动，美国会回应，日本、南韩、台湾也一样。这项谈话在美国和台湾都引起了高度瞩目。

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由于阿富汗政权易主，引发盟邦质疑美国再度抛弃盟友，拜登在专访中为自己辩护说，台湾、南韩及北约的情况，与阿富汗截然不同。

他说，美国与这些实体达成了协议，不是基于该岛或南韩发生内战，而是基于它们有一个团结的政府，这政府正试图阻止坏人对他们做坏事。

拜登说，美国对北约宪章第五条「集体防御条款」做出了神圣承诺，如果有人要入侵，或对美国的北约盟邦采取行动，美国将作出响应。他接着说，日本情况亦然，南韩和台湾也一样。他强调，阿富汗情况根本不能相提并论。

拜登的谈话播出后，台湾有报纸的头版标题是，台湾若遭入侵，美国将比照北约回应。言下之意是，美国会出兵帮助台湾。

台湾总统府发言人张敦涵20日响应说，感谢拜登总统上任后持续以实际行动，诸如近日宣布的拜登政府首度对台军售案、履行台湾关系法及六项保证，展现对台湾的承诺坚若盘石。

他说，诚如蔡英文总统所强调，台湾唯一的选项，就是展现自我防卫的决心，让自己更强大，更团结，更坚定保卫自己，让台湾的存在具有意义，也更具有正面贡献。

但专访播出后，一名拜登政府高层官员随即表示，美国「关于台湾的政策没有改变」。华府智库「德国马歇尔基金会」专家葛来仪则说，拜登明显的错误描述令人遗憾。她说，从1954到1979年的中美共同防御条约，美国曾对台湾作出第五条承诺。而坎贝尔的公开声明显示，拜登政府并未考虑恢复这项承诺。

白宫国安会印太事务协调官坎贝尔5月初曾表示，他不认同取消对台海的「战略模糊」政策。

国民党主席江启臣则说，拜登只是表达美国的承诺就是承诺，并没有说得很清楚，台湾发生什么状况时要出兵。他认为，阿富汗事件让拜登承受内外压力，而其实美国对同盟国、准同盟国或伙伴关系的承诺，完全是视个案而定 。