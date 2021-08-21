杭州市委书记落马 或因力挺马云？

中共杭州市委书记周江勇今晚涉嫌严重违纪违法被查，他任内曾力挺在地的阿里巴巴集团，并授予创办人马云“功勋杭州人”的荣誉称号。据杭州市政府官网，周江勇昨天下午还主持召开杭州市碳达峰碳中和工作领导小组第一次（扩大）会议，显示他才刚被中央拿下。周江勇落马的消息一出，在中国社群网络掀起热议。

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据中央社今天报道称，杭州市委书记周江勇被查落马，任内力挺阿里巴巴。官方消息说，中共杭州市委书记周江勇21日涉嫌严重违纪违法被查。

中共中央纪委国家监委官网21日晚间通报，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据公开资料，周江勇，1967年生，54岁，浙江宁波人，省委党校研究生学历。1985年8月参加工作后，他都在浙江任职。历任舟山市委副书记、市长，舟山市委书记，温州市委书记，2017年6月跻身浙江省委常委，2018年5月出任杭州市委书记迄今。

马云是杭州人，阿里巴巴总部也设在杭州，可谓当地的金鸡母。周江勇就任杭州一把手后，力挺阿里巴巴发展。

据官媒杭州日报报导，2019年9月7日，杭州市府举行公开仪式，周江勇授予马云“功勋杭州人”的荣誉称号，并称这是“极高荣誉，是致谢，更是致敬。”马云在仪式致词称，没有杭州，就没有马云，也就不会有阿里巴巴。“我觉得杭州政府和阿里巴巴之间，代表了一种全新的政企关系，一种亲情关系。”

2019年9月12日，杭州市政府与阿里巴巴集团签订“全面深化战略合作协议”。周江勇强调，将一如既往为阿里巴巴提供全方位服务保障、产业生态支撑、先行先试场景、精准要素保障，“坚定不移支持阿里巴巴更好更快发展”。同年11月11日，阿里巴巴的天猫双11购物节成交额再创新高，周江勇深夜亲赴阿里巴巴总部，“共同见证激动人心的时刻”。他还穿上阿里巴巴的红色T恤，在马云的陪同下看望慰问了阿里巴巴员工。

马云去年批评中国监管体制后，当局出重手打击阿里巴巴，搁置其旗下蚂蚁集团的首次公开发行（IPO）计划，对阿里巴巴祭出反垄断调查，并于4月10日开出人民币182.28亿元（约新台币782亿元）的天价罚单。3天后的4月13日，浙江省委书记袁家军主持召开省委常委会，进一步学习贯彻习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上的重要讲话精神，深化研究部署加强平台经济监管、推动平台经济规范健康持续发展。

据该报道，周江勇参加完省委常委会议后，当天随即主持召开杭州市委常委会，公开表态支持中央的决定。据消息，这场会议称，此次对阿里巴巴、蚂蚁集团相关问题的处置，充分体现了中央对浙江、对杭州的关心厚爱，充分体现了对平台经济、对阿里巴巴和蚂蚁集团等平台企业的关心爱护，充分体现了依法监管的原则、审慎监管的理念、发展与规范并重的思路、科学高效监管的作风。会议并称，要准确认识和把握处置阿里巴巴、蚂蚁集团等平台企业相关问题的深刻用意，切实把思想和行动统一到中央和省委、省政府决策部署上来。