河南又遭豪雨 官方下令绷紧神经防灾

中国气象单位预测，先前发生严重洪灾的河南省灾区等地，今天起将再度降下豪雨。中国气象局为此宣布进入3级应急响应状态；而河南省更宣布启动防汛2级应急响应，绷紧神经。对于早前水灾，国务院总理李克强日前强调追究责任，0日，中国国务院“河南郑州720特大暴雨灾害调查组进驻动员会”在郑州召开，部署全面调查，中共河南省委书记楼阳生当场表态“绝不隐瞒推诿、绝不弄虚作假”，全力配合调查。

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据中央社今天报道称，河南灾区待重建豪雨又来，省府下令绷紧神经防灾。中国官方媒体指，河南省官方同时下达指令，强化地铁、车行隧道等地下空间管控，严格按照“关、降、停、撤、拆”的要求做好因应避险。各级防汛责任人更要立即上岗到位，24小时值守。

中国国务院总理李克强18日前往郑州、卫辉、鹤壁等灾区视察，其中包括成为焦点的郑州地铁5号线隧道及沙口路站，并重申追究责任；20日，中国国务院“河南郑州720特大暴雨灾害调查组进驻动员会”在郑州召开，部署全面调查，中共河南省委书记楼阳生当场表态“绝不隐瞒推诿、绝不弄虚作假”，全力配合调查。

中国气象局今天预测，今天至24日，中国西北地区东部、西南地区东部、华北南部、黄淮平原等地有一次强降雨天气过程，特别是河南强降雨区“与前期遭受洪涝地区重叠”。因此，中国气象局各相关单位自上午9时起进入3级应急响应状态。同一时间，河南、陕西、四川、重庆及可能受影响的省级气象局，也根据实际研判，启动或调整相应级别应急响应，并指导辖下各级气象局及时发布短期间临时预警。

至于河南方面，河南省气象局预测全省自今天夜间至23日白天，全省从西向东将有1次区域性强降雨天气，局部地区累计降雨量可能达到400毫米。其中，河南北部、中部偏北地区降雨明显偏多，且强降雨天气将出现2次；而黄河沿岸及以北、淮河以北及郑州、开封局部地区，22日更有暴雨、大暴雨、特大暴雨甚至强风出现。

有鉴于7月下半月的洪灾灾区仍在重建中，而即将到来的豪雨恐将带来大量雨水，且降雨区与灾区高度重叠，河南省官方上午宣布，全省自今天中午12时启动防汛2级应急响应。

据该报道，河南省防汛抗旱指挥部下令，全省各级党委、政府要严格落实防灾工作部署和要求，第一时间发布预警讯息。要突出抓好山洪、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间的管控。同时，全省要严格按照“关、降、停、撤、拆”的要求，做好灾害应对和人员转移避险，全力保障民众生命财产安全。各级防汛责任人立即上岗到位，24小时值守；各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情“早发现、早报告、早处置”，最大程度减轻灾害损失。