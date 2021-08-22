俾路支解放军称为针对中国工程师车队的自杀式袭击负责

８月２０日，巴基斯坦南部奎达政府报告称，当地瓜德尔港爆发了针对中国基建车队的自杀式袭击。这一袭击造成路边两名儿童死亡，三人受伤。当天晚些时候，被28国认定为恐怖组织的俾路支解放军宣布制造了这一事件。

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瓜德尔港是一项金额达600多亿美元的中国-巴基斯坦经济走廊基础设施项目的核心，也是一代一路基础设施建设的一部分。路透社称，事发于20日晚7点左右，一个载着中国工人的车队从工地驶离，在东湾路上行驶，被自杀式爆炸袭击者追踪，爆炸造成一名中国公民受伤，路旁有两名正在玩耍的儿童死亡，多名儿童严重受伤。

恐怖组织俾路支解放军(BLA)在一份声明中指出，他们“对一支中国工程师车队进行了自我牺牲式的攻击”。巴基斯坦内政部表示，当时一共有4辆载有中国公民的车，由当地军警护送。然而一个年轻的男孩从附近的渔业养殖地跑出来，并在距离车队约15米到20米处引爆了自己。内政部称，一名中国公民受伤，被送到了附近的医院，情况稳定。内政部声明补充称，巴基斯坦已经对中国公民在该国的安全情况进行全面的审查。

8月20日，位于巴基斯坦俾路支省的瓜达尔东湾快速路项目，载有中国人员的车队遭遇自杀式炸弹袭击，造成1名中方人员受轻伤，2名当地儿童死亡，多人受伤。事发后，巴方已在第一时间将伤员送往瓜达尔医院治疗。

中国驻巴基斯坦使馆当天发表声明，谴责这一恐怖主义袭击，要求巴方妥善救治伤员，对此次袭击事件进行彻查，严惩凶手，并指出，近期巴基斯坦安全形势严峻，连续发生多起恐怖袭击事件，造成当地多名中国公民伤亡。呼吁在巴中国公民提高警惕，加强安全防范，减少不必要外出，做好安全防护。