加沙地带再爆冲突，40多名巴勒斯坦人及一名以色列士兵受伤

巴勒斯坦当局披露：周六在加沙边界地带与以色列发生的冲突中，约有40多名巴勒斯坦人在以色列的枪弹中受伤，其中包括一名少年，这名少年身受重伤。另据以色列军方披露：该国一名士兵也在这次冲突中受重伤。继本次冲突之后，以色列宣布：对“属于哈马斯恐怖组织的四个制造和储存武器的场所”进行了空袭。

广告 继续浏览后续

据以色列士兵和目击者披露：以色列士兵向投掷燃烧弹并试图攀越以色列设置的围栏的年轻的示威者开火。此一事件的发生恰置以色列与哈马斯停火协议生效3个月之际。

巴勒斯坦卫生部在一份公报中指出：共有41名巴勒斯坦平民受伤，其中包括一名年仅13岁的少年。这名少年头部重伤，伤情十分严重。以色列方面表示：一名警察身受重伤。哈马斯方面则指出；参加示威的民众人数高达“数千人”。

法新社报道指出：目前约有200万巴勒斯坦人生活在受到以色列封锁近15年的加沙地带，他们在贫困的生活中仍然期待加沙的重建。

自5月份以来，以色列阻断了卡塔尔提供给巴勒斯坦的数千万美元援款，并于周四宣布了对相关资金的重新分配办法，这笔资金的分派将经由联合国主导完成。

5月10日起，以色列与加沙地带武装组织爆发严重冲突，持续11天的冲突导致数千名平民伤亡，引发国际社会严重关切。双方随后在埃及的斡旋下，于5月21日达成停火协议。

周日，大批巴勒斯坦民众聚集在加沙边境地区示威抗议，部分示威者投掷手榴弹并破坏边界围栏，一名以军士兵头部中枪。以军战机则袭击了加沙地带隶属于哈马斯的4个武器制造和储存基地作为回应。