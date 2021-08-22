回应选派伯恩斯驻华大使 中国学者称不应过度期待

美国前国务次卿伯恩斯将接驻北京大使，离秦刚任中国驻美大使未满月，学者分析这是外交对等，中美关系可望缓和；但伯恩斯是政策执行者，不应过度期待完全改变当前两国的问题。

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据中央社今天报道称，美国总统拜登（Joe Biden）近日提名职业外交官、前次卿伯恩斯（Nicholas Burns）出任悬缺11个月的美国驻北京大使一职。由于新任中国驻美大使秦刚才于7月底赴美履新，未满一个月，美方随即发布这项人事，外界关注其中释放的“政治信号”。

该报道引述香港01消息提及，中国多名国际关系、外交学者认为，在秦刚赴美后，美国随即宣布伯恩斯出任此一要职，展现“外交对等”，对于两国间的关系有积极的意义；只不过当前中美两国关系太复杂、存在结构性问题，不能期待一个大使上任后，就可以完全改善这些情形。

据中国外交学院国际关系研究所教授李海东分析，大使的职责是在两个国家的决策层之间，扮演迅速沟通的桥梁，因此美国的大使必须履新后，才能发挥这种作用。这项人事案表明了美国重视中美高层沟通。

中国社科院美国问题专家吕祥有类似的看法，他指出，美国驻中国大使的职位长时间悬缺，对两国而言是极不正常的事，且对两国交往造成严重障碍。如果伯恩斯的提名顺利通过，对两国恢复相对正常的关系会有积极意义。据他进一步分析，伯恩斯曾在克林顿、小布什的政府中任职，而且也熟悉拜登的国安和外交团队，加上是民主党、共和党都能接受的人选，因此这项人事案并不会遭遇严重的挑战。

据该报道，伯恩斯是职业外交官出身、外交资历丰富，吕祥认为这样的身分有优势也有劣势， “对美国来说，其优点是会比较忠实地执行美国政策，劣势就是可能不会展现更多灵活性”、“伯恩斯作为一名职业外交官，应该不是开创性、灵活性很强的人”。李海东同样提及，当前中美两国关系太复杂，存在许多结构性问题，如果伯恩斯能在两国高层之间迅速且有效传达讯息，就已相当积极，“不应对新任驻华大使对中美关系的影响给予过高期待。”