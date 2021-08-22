浙江官场大地震 传官员投案或揭发 与蚂蚁上市涉案深

中共杭州市委书记周江勇21日晚涉嫌严重违纪违法被查，浙江省人大常委会机关党组副书记马晓晖则是在19日主动投案。今天中国社群网络盛传，浙江人事地震可能与去年蚂蚁科技上市案有关。华尔街日报曾报道，中国官方聚焦在审批蚂蚁上市案的过程中，有哪些监管官员为蚂蚁开绿灯、哪些地方官员支持及游说让蚂蚁IPO过关、哪些国企将会从中获益等，也就是要查出和阿里巴巴创办人马云关系密切的官员和权贵。

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浙江官场震动，据中央社今天报道称，近一个月来，浙江官场不平静，有多个“大老虎”被拿下或主动投案。这些人之间互有牵连。

根据官方21日晚间通报，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。浙江省纪委监委19日则是公布，浙江省人大常委会机关党组副书记马晓晖涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正在接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。就在一个月前，浙江新闻在7月22日说，已经退休7年的浙江省委省政府前副秘书长、接待办主任张水堂涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正在接受浙江省纪委省监委纪律审查和监察调查。

据该报道，而在这几位高官之外，今天中国的多家自媒体转载一篇文章指出，浙江这一连串人事震荡是出于当地一名女律师胡敏春的检举。

胡敏春的先生或同居人是前宁波市海曙区委书记褚孟形，他早在6月1日涉嫌严重违纪违法被查，胡敏春检举的动机可能是“救夫”不成干脆揭发官场丑事。据公开资料，胡敏春是浙江诚航律师事务所主任，先后担任几十个地方政府、企事业单位的法律顾问，主要把关审核政府重大项目招投标、合约等。

综合公开资料及这篇文章内容，周江勇、马晓晖和褚孟形都是宁波人。马晓晖与褚孟形都是1966年生，两人长期搭档，相继担任宁海县委副书记、政法委书记。马晓晖2018年担任湖州市委书记。1967年出生的周江勇和马晓晖则是浙江大学公共管理学院同学。

该文章说，不同于其他的贪腐检举，胡敏春提供的线索之一是：2020年11月，浙江一家金融科技公司的上市计画被紧急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗资人民币5 亿元（约新台币21.5亿元）抢先购买股份，上市未成获退5.2亿元；浙江其他牵涉者还有很多。

该报道，从内容描述来看，这家金融科技公司就是指蚂蚁科技集团。

该文章指，胡敏春及其团队不仅代理了一些客户准备上市前的“突击入股”，也参与了上市失败的善后，甚至包括一些资金的路径安排。

目前官方尚未透漏，周江勇与马晓晖等人是否与阿里巴巴关联公司蚂蚁科技集团有不当的政企关系。不过，若有官员因此被惩处或判刑并不令人意外。

中央社说，今年4月28日，美媒华尔街日报曾指，北京年初时已展开针对蚂蚁集团去年的上市案展开调查，聚焦在审批蚂蚁上市（IPO）过程中，有哪些监管官员为蚂蚁开绿灯、哪些地方官员支持及游说让蚂蚁IPO过关、哪些国企将会从中获益等，也就是要查出和阿里巴巴创办人马云关系密切的官员和权贵。