研究报告：中国出口高端工业产品给德国出口带来压力

据德国《世界报周日版》报道，中国出口到欧洲的高质复杂工业产品给德国出口业带来越来越大的压力，而中国政府还希望加剧这一趋势。

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以前，中国出口的一般是简单产品。但现在，中国向欧盟出口的高端工业产品给德国出口业在其家乡市场带来越来越大的压力。科隆经济学院的一份研究报告显示了这一点。

根据这份报告，中国在2000至2019年间，明显增加了对欧盟的出口，其中包括越来越复杂的工业产品。而后一点在很长时期都一直被认为是德国经济的领域。研究报告写道：“欧洲从中国进口的所有各类产品所占的份额从2000年的50.7%增长到2019年的68.2%。

总而言之，科隆经济学院的数据是对德国政界和商界的一个警告信号。该学院经济学家尤尔根马提斯（Juergen Matthes）表示，“对德国来说，中国不仅在全球范围内，而且在德国自己的家乡市场上都在成为日益强大的出口竞争对手。”这一点不再仅适用于纺织品、玩具或一般的消费电子产品等简单产品，而且也早就适用于机械工程、医药产品和汽车行业。

基尔世界经济研究所研究员刘万欣（音译）表示：“按照中国政府的意愿，到2049年，中国应该能够跻身于工业强国的前列。”中国特别注重的产品给德国制造商带来的竞争压力尤其大。

德国工业联合会将中国的成功视为一种激励，因为“竞争刺激了生意。”但联合会总经理Joachim Lang还看到了另一个问题，他说，“中国党国控制的混合经济扭曲了全球竞争，不利于以市场经济为主的经济体内的企业。”人们必须认清中国的本质：中国是一个系统性竞争者。