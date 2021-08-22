香港实施反制裁法或采豁免特定跨国企业

香港有媒体今天分析说，中国官方临时喊停“反外国制裁法”在港实施，并不意谓著北京让步。相反的，北京可能想以更细致的作法豁免特定跨国企业，以在反制外国制裁时，不损及香港的金融中心地位。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述消息报道称，中国仍盼香港实施反制裁法，可能豁免特定跨国企业。

中国全国人大常委会6月通过“反外国制裁法”。美国近年陆续就香港和新疆人权等议题对中国官员实施制裁，外界解读，“反外国制裁法”是为反制美国。此前香港商界和外国商会曾对这部法律表达忧虑，他们担心这部法律让跨国企业两面受压。人大常委会8月17至20日再开议，港区人大常委谭耀宗当时表示，会议将审议“反外国制裁法”列入香港和澳门基本法“附件三”。如获通过，这部法律也将在香港生效。不过会议最后决定暂不表决此案，引发外界关注。

香港南华早报（SCMP）今天指，中国官媒新华社自17日会议开议后，就未再报导过“反外国制裁法”纳入基本法的草案。华尔街日报（WSJ）引述知情人士称，中国官方担心本次立法，将持续动摇外资和投资者的信心。此前北京对网络和补教业加强监管，已让投资者心生疑虑。南华早报则引述港府知情人士表示，港府官员过去3周都在和银行、商会见面，了解他们对立法的担忧。知情人士说，他相信本次延后表决的决定，是来自北京。

据消息又指，香港财政司长陈茂波取消原订上周和立法会议员的会面。知情人士指，港府还需要时间了解商界忧虑，明年之前都不太可能提交立法草案。

此外，香港政治评论家袁弥昌等学者认为，中美近期互派大使，两国关系改善；以及近期的阿富汗情势，让反制外国制裁不再是北京的优先待办事项。

不过南早也引述一些消息人士和分析家称，中国并没有改变反制外国制裁的作法；相反的，北京可能尝试以更精确的方式，在反制的同时不损及香港的金融地位。

华尔街日报也引述知情人士称，中国还是想在香港施行这部法律，但可能会修改内容以安抚外资。不过，北京接下来的动向仍未明朗。

据南华早报引述中国全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，目前还不清楚北京是否会继续采用纳入基本法“附件三”的方式，或借由其他法律或行政手段来执行相关措施。该报也指，有分析人士认为，北京可能会为香港起草一份更精细、更有针对性的“反外国制裁法”，豁免特定的跨国企业。业界也有建议认为，北京可利用“出口管制法”或“不可靠实体清单”等规定来作出反制。