习近平接班人真假虚实：汪洋先受“烤”验

中共20大迫近，在领导人换届的前夕，外界关注习近平在“修宪”让自己可以继续掌权后，会否让出权力？美国的压力是否让中共高层更加“凝聚”，还是令其“分离”？中共执政不透明总是引发各种猜测...北戴河会议后，汪洋成为第一个被各种传闻“烤”验的接班人选...

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台湾《自由时报》网今天8月23日的报导，中共领导人习近平究竟能否在明年20大之后延任，成为近期观察中国政坛议论的焦点，尤其才结束没几天的北戴河会议，各项权斗传闻才一点点的传出来，而其中一项是，现任政协主席汪洋被盛传可能接班习近平，成为中共总书记，不过，这项消息的解读，却是相当混乱，甚至有人怀疑根本是习派释放出来混淆美国视听之用。

该报综合媒体报导称，汪洋可能取代习近平成为中共总书记的传言，是在北戴河会后传开的，自“不具名”的中共高层对外释放，有关这项讯息的解读，政治评论者陈破空是采正面解读，认为是习近平在战败北戴河，不得不做让步，让出总书记，而汪洋相对于国务院总理李克强，是习近平较为接受的一位。

该报说，政坛更有多项对汪洋有利的观察，包括在北戴河会后8月17日中共中央财经会议上，汪洋排名大幅上升，8月19日率中央代表团参加西藏解放70年典礼，强烈暗示其接班人的地位，之前西藏60年典礼出席人是习近平、50年典礼是胡锦涛，当时的身分都是接班人，这两人隔年也都接任中共领导人。

不过，汪洋能否接班，存在太多变数，主要是距接位时间太长，一直到明年20大才有机会成为事实，而这一年中，还有中共六中全会、20大前北戴河会议，这都是主宰中共权力结构变换的关键会议，其中的权斗激烈可以预想，且就在北戴河会后，李克强直奔河南郑州勘灾，接着国务院调查组进驻，全面调查灾情究竟是天灾还是人祸，直捣习近平嫡系人马老巢，双方磨刀霍霍态势鲜明。

《看中国》更分析，汪洋接班的讯息，甚至可能只是一个信号弹，意在安抚或模糊美国的视听，习近平在中美博奕中，文攻武吓牌已出尽，又不能退缩示弱，尤其美国对习近平具恶感的表态鲜明，又调查武汉肺炎病毒起源大限将届，习在陷难之下，放出接班人的模糊讯息，以混淆外界的观察。