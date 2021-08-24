东京残奥会开幕式24日举行

东京残奥会于24日晚在赛事主要体育场日本国立竞技馆举行开幕式。到9月5日，将举行22项竞技和539个项目的赛事。日本宫内厅宣布，日本天皇于本月24日出席东京残奥会开幕式并发表开幕宣言，皇后不会出席，但由于新型冠状病毒的传播，国际残奥委员会的成员等也缩小出席范围，配偶者将不出席。

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残奥会原则上是在没有观众的情况下举行，皇室等不会在体育场观看比赛,而在24日下午，天皇在皇宫宫殿会见了国际残奥委员会（IPC）主席安德鲁·帕森斯（Andrew Parsons）等10位相关人士。天皇用英语指出：希望以此次残奥会为契机，无论身体是否有残障，大家都比以往任何时候更加相互尊重与同情，推进共生社会的建立。

国际残奥委员会（IPC）和东京奥运会和残奥会组委会24日在东京有明的主新闻中心（MPC）召开记者会，国际残奥会发言人斯宾塞表示：此次残奥会将有161个国家和地区及难民选手队的4,403名运动员参赛，史上最多。

有关24日晚上举行的开幕式，只有新西兰表示不会参加，理由是考虑到运动员的健康状况的管理，新西兰方面表示：“不仅有新冠，还有高温，鉴于这些状况，不参加是不得已的。”

此外，23日晚在疫情期间还为IPC主席帕森斯等人举行了欢迎晚会，包括首相菅义伟、组委会主席桥本圣子和东京知事小池百合子等约40人参加。对此，组委会发言人高谷正哲表示，“以最简单的方式表达了一种欢迎的心情，而且并不伴有饮食。我认为这是在适当集会的范围内。”

另据报道，根据国际残奥委会、日本政府、东京都政府和东京奥组委早些时候会谈的结果，残奥会虽然原则上不允许观众入场，但作为教育的一部分，将会允许部分学生、儿童入场观看。8月18日，东京都教育委员会公布了“学校合作观看计划”，为儿童和学生提供观看东京残奥会的机会，其中竞技场最多的东京都的8个自治体约13万人、23所都立学校约2000人（截至18日）、18所私立幼儿园和12所私立初中和高中约5000人（截至23日）希望参加观看，总数约为13万7,000人。

但是，在18日公布参加人数后，有多篇报告称将根据家长的意见重新考虑参加观看与否， 即使在比赛第一天25日预定观看比赛的学校，现在也无法做出决定。