习近平新时代中国特色社会主义思想将全面融入中国课程教材

中国国家教材委员会近日制定了《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》（以下简称《指南》）。《指南》明确要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入中国各级学生课程教材。

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据《人民日报》报道，中国教育部星期二召开新闻发布会，国家教材委委员韩震介绍，《指南》对习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入课程教材，进行了系统安排、整体设计，并且就分科铺展、分段分科推进作了详尽的规定。韩震在新闻发布会上称，这是把马克思主义中国化最新成果系统纳入各级各类学校课程教材，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的路线图。

韩震称，《指南》明确要求把习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入课程教材，要做到覆盖基础教育、职业教育、高等教育各类型各学段，涵盖国家、地方和校本课程，融入哲学社会科学、自然科学各学科，贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，不同学段全过程贯通，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在大中小学课程教材中相互衔接、层层递进。

报道称，与此同时，要依据不同学科特点，结合各学科独特优势和资源，实现习近平新时代中国特色社会主义思想有机融入。要依据学生不同年龄段认知发展规律和教育教学规律，以丰富多样的形式充分展现思想的伟力；要把理论表达转化为教材语言，让思想贴近学生生活学习实际；要注重讲道理与讲故事相结合，把抽象概念与生动案例相结合，显性表述与隐性渗透相结合，确保进课程教材的思想内容可认知、可理解，指导学生将思想认识转化为实际行动。

党媒《人民日报》称，《指南》的出台是大中小学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，必将在培养担当民族复兴大任的时代新人、落实立德树人根本任务中发挥重要的促进作用。