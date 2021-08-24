亲京学者指香港也应推「共同富裕」 刘锐绍指反映无「两制」及中国经济势危

正当中国内地热议由中共总书记习近平提出的共同富裕问题时，作为实行「一国两制」的香港，反应冷淡，但亲北京学者阮纪宏撰文表示，「共同富裕」是北京的中央政府提出的举国目标，香港这个特区在这方面「没有『特别』」。时事评论员刘锐绍则指出，「两制」已不是北京的目标，且要求全国服从「大中央」目标，若北京要求香港也落实「共同富裕」这股「共产风」，则显示其经济问题十分严重。

广告 继续浏览后续

习近平本月17日在中央财经委员会重提「共同富裕」，建制网媒《香港01》翌日发表题为《促进共同富裕启程 香港尚要落后多少？》的社论，指中财委「鼓励各地因地制宜探索」推动有效路径所指的「各地」，理应包括香港，但港府高官至今还是一如以往轻视收入分配工作，例如财政司长陈茂波仍然抗拒透过税改处理本地贫富悬殊问题，劳福局长罗致光更在网志将基层工人不能分享经济成果贬作「政治的语言」及视为理所当然。社论续称，任由抱持这种态度的人掌握香港决策，香港恐怕连「脱贫攻坚」目标亦无法实现，遑论是再下一城的「共同富裕」。

社论刊登后，有如泥牛入海。《文汇报》前记者、现在珠海任教的人文与社会科学副教授阮纪宏今(24日)在《明报》撰文，认为香港亦应落实「共同富裕」这「举国目标」，但港府在这问题上「渎职失责」，而企业在捐款可以扣税的情况下「仍缺善心，则难辞其咎」。他质疑特首林郑月娥会否在即将推出的《施政报告》中响应共同富裕的目标。

他期望，林郑月娥要像中国内地官员般，「制定政策协助、支持和引导私营企业对共同富裕目标的贡献」，关键是特首是否有魄力和执行力，既要做到维持良好的营商环境，又要说服企业家肩负责任，而特首对此应是「当仁不让」。

时事评论员刘锐绍接受本台访问时说，从长远发展而言，「一国两制」中维持香港独特之处的「两制」已不是北京的目标，在政治和经济上已是朝着「一国」发展，现时更是向着「大中央」发展，变成什么也要服从大中央设定的目标，故此现在不时出现把全国政策在港落实的声音。

他续称，中国推动「共同富裕」反映中央政策出现问题，需要各方支援，若要求香港推动这股「共产风」，显示香港亦要支援中国，情况一如要求香港支援大湾区，从国内角度看，其实就是要求香港为建设大湾区作「贡献」。

另外，资深传媒人刘进图在《明报》撰文时亦指出，习近平总书记提出共同富裕后，中国科企巨擘的巨额捐献「来得很不寻常」，以致有学者分析形容，捐款似「交保护费」，而且交了之后仍要继续接受监管。但他认为，带有胁迫性质的劝捐手段，对中国的企业和慈善事业的发展都不利，因为这会打击民众和企业的创富意欲，认为当局应该用诱导鼓励的方法去做。