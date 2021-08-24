支联会传常委会以一票之差通过解散 有待特别会员大会通过

自1989年六四事件后便在港举办悼念活动的香港市民支援爱国民主运动联合会，据悉其常委会昨(23日)晚以4票赞成、3票反对的情况下，通过解散决议，常委会将尽快召开特别会员大会，以便投票决定是否解散已有32年历史的支联会。该会副主席邹幸彤对昨晚会议结果表示「不评论」，声言现时未有公布。

广告 继续浏览后续

支联会近年备受建制派批评，特别是该会五大纲领中的「结束一党专政」，更被指违反《港区国安法》，加上北京有意瓦解香港的反对势力，支联会解散成了任务指针。本台获悉，「中间人」曾争取以「不作为」换取不解散，但最终未能如愿，其后「中间人」转述，支联会若在限期前解散，可以免予追究；过后则后果自负。

经7月缩减至只余七人的支联会常委会，早于本月10日开会商讨解散事宜，据知情人士称，支持解散人士已到狱中取得仍然在囚的主席李卓人和副主席何俊仁的书面支持，但获保释不久的邹幸彤及其余两名执委持反对意见，其后，亲北京的《文汇报》和《大公报》大肆抨击邹幸彤，并以不具名的消息人士指，警方正积极调查支联会及其属会。双方终于在昨晚的本月内第三次会议投票，并以一票之差通过解散决议。

据《明报》引述「知情者」表示，有关决定已考虑多方因素，特别是近日多个团体在北京官媒及其他相关媒体点名批评下解散，认为支联会在现今政治压力下，解散属负责任做法。

北京在1989年爆发由学运转化而成的民主运动，港人大受感动而支持，当时的左派以致现时的建制派亦曾表支持，期间有过百万人上街声援学运和民运，香港教育专业人员协会前会长司徒华有感港人支持而成立支联会，并由当年起，于每年6月4日及之前举办纪念活动。该会会员团体数目在去年底换届时仍有二百余个，今年5月起出现有人退会，抨击支联会的亲京媒体近期指，会员人数只余个位数，但发言人梁锦威月前响应本台查询时表示，只会在年底的会员大会才更新会员数目。