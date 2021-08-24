海关有漏洞非洲猪瘟肉品由越南潜入台湾检警全台大搜索

台湾淡水海巡队2019年5月5日在富贵角北方外海约18.7浬处，发现1艘越界中国大陆籍渔船，登检清查后在船上搜出31公斤猪肉，立即通报防检人员销毁并消毒船隻，以防堵非洲猪瘟。

台湾面临非洲猪瘟扩散的威胁。一家越南公司19日空运了71公斤猪肉制品进入台湾被查获，其中香肠及火腿等被验出含非洲猪瘟病毒。台湾官方大为紧张，连日来检警根据业者计算机数据及送货单，针对全台1302个处所，展开全面搜索，已经在12个县市查获19公斤可疑的肉制品，包括月饼、肉条、肉松、香肠、火腿等，正在紧急检验中，是否已经扩散，很快就会知道。

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由于台湾曾被世界动物卫生组织列为猪只口蹄疫疫区长达23年，期间扑杀了400多万头猪，导致养猪产业一蹶不振，直到去年(2020)6月好不容易才从「口蹄疫区」正式除名；没想到非洲猪瘟竟突破海关检验，长驱直入，这让行政院长苏贞昌非常不满，他昨天前往桃园机场视察航空快递包裹X光机检查处理情形时，公开指责财政部关务署没有把好关口，更点名关务长纵容违规。

苏贞昌说，非洲猪瘟肆虐，让中国周遭国家一一沦陷，第一线防疫人员两年多来辛苦认真严守边境第一线，让台湾成为唯一没有沦陷的国家，但业者不守法，一再违规，认为被抓到是运气不好，只要缴了罚款就没事；业者就是利用海关忙、货物多，抱侥幸心理闯关。

据了解，这家越南公司今年一月起，从越南向台湾非法输入肉品，由于台湾海关抽验飞机旅客行李的比率只有32%，业者铤而走险。由已经嫁到台湾17年的邓姓妇女及他的女儿阮姓女子两人，将货品分送到全台21县市的1302个下游通路，包括杂货店、小吃店和个人等。目前这两人已经都被检方收押。

由于这些非洲猪瘟的猪肉制品，在台湾已经流入市面，如果民众没有吃完，变成厨余送到养猪场，没有妥善处理，被台湾的猪只吃下肚，将导致台湾猪只感染非洲猪瘟，因此环保署今天宣布，即日起针对全台676家养猪场也要展开全面稽查，最主要查核，厨余是否经过标准的高温蒸煮程序，以消灭病毒。

另台湾官方也清理出具有高风险的五百多家贩卖东南亚食品及杂货的店家，也将展开清查，全台正绷紧神经，向已潜入台湾的非洲猪瘟病毒全面宣战。