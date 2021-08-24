被中国制裁的在美香港组织 其总监朱牧民辞职 两董事同时请辞

曾协助推动美国通过「香港人权与民主法案」的香港民主委员会，其总监朱牧民在香港时间今（24 日）天凌晨宣布，辞去该会总监一职。同时，政治学者许田波和本身是「自由之家」项目总监Annie Wilcox Boyajian同时宣布辞去民主会董事职位。

广告 继续浏览后续

朱牧民和该会董事局主席杨锦霞的声明均没有提及辞职原因，并已有新职。不过，中国政府上月根据《反外国制裁法》向香港民主委员会等人士实施制裁，而在去年7月，中国的中央电视台曾报道，香港警方已因应《港区国安法》，把朱牧民列入六人通缉名单中，但港府拒绝评论。另外，朱牧民虽为美国公民，但尚有家人在港。

香港民主委员会（Hong Kong Democracy Council）于2019年反修例运动期间的9月在美国华盛顿成立，属非政府组织，透过游说推动香港民主和人权。

朱牧民在他的社交平台以「新闻」为题宣布辞职，他表示，为过去两年透过香港民主会服务香港感到光荣。他又说，仍然深受香港运动启发，并致力支持香港的运动，会在需要时协助美国支持香港的任何努力，最后更呼吁众人「如水、向前」(Be water and onward.)

该会董事局主席杨锦霞亦在推特宣布，董事局于当天早上接受了朱牧民的请辞，她在声明中赞扬朱牧民两年来，为港人不断发声。她又说，香港的形势近日急促恶化，但同时流散移居海外的港人正不断壮大，这正好说明了争取港人应有权益的使命更形重要。

在美国传来朱牧民及两名董事请辞的消息之际，香港近期亦有香港教育专业人员协会和民间人权阵线等多个公民团体相继宣布解散，学者认为，香港公民社会力量将大大被削弱。

香港民主委员会协助推动美国通过「香港人权与民主法案」，法案授权美国国务卿每年审视香港自治情况，以决定是否继续给予香港特殊地位，包括是否继续成为独立关税区，以及授权美国政府对需为香港人权受侵害负责的人士实施制裁。