越南国家主席对美国副总统重申，越南坚持奉行独立、自主的对外政策

越南国家主席阮春福星期三与美国副总统哈里斯会见时重申，越南坚持奉行独立、自主的对外政策。越方所发布的通稿中，隐去哈里斯指责北京恃强凌弱的内容。

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中央社报道，哈里斯于8月24日晚间赴越南展开为期3天的访问。

哈里斯与阮春福的会见过程，越方允许少数媒体进入听取双方前几分钟的致词与拍照，哈里斯当着媒体的面批评中国。

哈里斯说：我们有必要找到方法对北京施压、加 压，好让它遵守联合国海洋法公约（UNCLOS），并挑战 它恃强凌弱且过度的海权主张。

然而官媒越通社（VNA）在今天晚间发布的通稿中 对哈里斯前述抨击北京当局的内容只字未提。 根据越通社通稿，阮春福重申，越南坚持奉行独立 、自主、多边化、多样化、全面、广泛、有效且积极主动融入国际的对外政策；越南是国际社会的好朋友、可靠的伙伴和负责任的一员。

越通社通稿报道引述哈里斯说，美国支持一个强大、独立和繁荣的越 南，继续创新，扩大与国际接轨，并在东南亚国家协会 （ASEAN）和该地区扮演愈来愈重要的角色。 她并建议双方应密切合作以帮助企业，尤其是美国 和越南的大集团能继续维持生产供应链，确保不受2019冠状病毒疾病疫情影响而中断。

越通社通稿表示，双方支持确保南海航行与飞越安全和自 由，南海所有争端都应在国际法基础上和平解决，包括 1982年联合国海洋法公约，并根据国际法尽快制定南海行为准则（COC）。

哈里斯这次出访，外界普遍认为旨在争取盟友，以共同应对北京当局在区域中日益扩大的影响力。