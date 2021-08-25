香港律师会：「开明派」理事选举全败 料续走亲建制路线

经香港待首林郑月娥开腔要求律师会保持专业和被视为「开明派」的罗彰南以自身和家人安全为由退选后，香港律师会今（25日）天凌晨完成五个理事席位的改选，结果被视为亲建制的「专业派」五名候选人全部当选，以逾千票之差击败「开明派」三名候选人。结果令该会理事会内的亲建制保有14席，远超「开明派」保有的六席席位，亦令下月的会长换届选举有利建制派候选人。

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不寻求连任的律师会会长彭韵僖在理事改选后表示，会方会继续为法治发声，以及从法律角度就重要议题提出意见。她不忧虑日后工作会受到制肘，但如若社会提出针对律师会的改革，该会亦会详细研究。

是次选举共有十一名候选人，胜选的五名理事是被视为「专业派」的陈国豪、傅嘉绵、黄巧欣、袁凯英及岑君毅，他们的得票全在三千票以上，击败获得近二千票的开明派，另两位立场不明的候选人，得票只有二百多票。不过，据与会者透露，约有三百张选票因为未在截止日期前送达点票处所而作废。

今次理事会席位改选因结果可能影响该会的路线而备受关注，因为一旦四名「开明派」候选人胜出，理事会内的开明派将增至十人，与亲建制的理事势均力敌，亦令即将举行的会长选举出现不稳定因素，《人民日报》早前便发表评论文章，称律师会应「搞专业不搞政治」；特首林郑月娥更明言，如律师会变得政治化，会重新审视政府与律师会的关系，收回部分权力。改选前三天，寻求连任的「开明派」参选人罗彰南表示退选，称受到匿名威吓，令开明派参选人只剩三人，即使全胜，亦未能在理事会中取得过半席位。