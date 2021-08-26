中组部:18大以后90多万党员“出党”

中共中宣部8月26日发布有关中共历史使命与行动价值的文献，并举行新闻发布会。中组部的部务委员齐家滨在发布会上透露，中共18大以来，已有90多万名中共党员“出党”。

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中共组织部高官齐家滨说，中共十八大以来，有90多万党员“出党”。他没有说“开除出党”，令人猜测在90多万“出党”的党员中，可能含“退党”或“脱党”的人。

据中国官媒中新网8月26日消息，截至今年2021年6月，中共党员总人数为9千5百14.8万名，基层党组织4百86.4万个，是“世界第一大执政党”。齐家滨表示，中共具有高度的“组织性、纪律性，有着严密的组织体系。

特别是中共十八大以来，为党员干部划出“红线”、“底线”，“严肃监督执纪”。他宣称，中共严把党员队伍的“入口关”，把“政治标准”放在首位。并说，中共持续开展反腐败斗争，坚决清除党内的腐败分子。

分析认为，中共连续70多年执政，形成根深蒂固的“政商”，“权钱”结合体系。如没有政治改革，弥漫在党内和社会上的大规模贪腐的习惯将会继续存在。近百万的党员“出党”也许能说明一些问题。当然有批评认为习近平通过“有选择”的反腐打击党内异己，特别是打击那些挡了他的路或对他提出严厉批评的人。也有人辩称，倘若开除所有涉贪的党员，那么中共的统治体系将难以运转。