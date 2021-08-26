京官否认香港有移民潮 亦未因国安法失信心

面对香港截至年中的十二个月有近九万人离开香港，中国国务院港澳事务办公室副主任黄柳权表示，离港人数增加是人口正常流动进出，更不认同港人离港是因为《港区国安法》令市民对香港失去信心的说法。

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黄柳权昨(25日)结束一连三天在港宣讲「十四.五」规划的行程，返回北京，他在记者会上总结行程时被问及香港新一波移民潮被指是国安法引发港人不满情绪、对香港前景失去信心而离开，黄柳权说，「我不认为这说法是对的」。他指出，香港是国际城市，亦是自由港，人口流进流出，「高高低低数字变化是正常」。

相反，他表示，国安法实施以来，体会到香港社会秩序井然，法治彰显。他强调，香港发展重回正轨是不争的事实，这从香港今年的经济数据较前好、大型国际企业计划招聘人手、香港金融市场稳定、新股招股数目高企等现况便可见一班。 他又提到，宣讲团访港短短数日，已感受到香港大众「求稳定，谋发展」的希望，相信只要社会进一步凝聚「一心一意谋发展」的共识，香港一定能有更好的发展。他又说，访港期间亦感受到港府管治团队更敢于作为，敢于担当。他在来港第一天时已指出，港府扛起维护国家安全及社会稳定的宪制责任，展现了事不避难的担当进取精神，「相信在行政长官林郑月娥带领下，特区政府能带领各界继续发挥一国两制优势，推动香港更好发展」。

黄柳权的有关说法，有人解读为暗示港澳办支持林郑月娥连任特首，但他昨天响应提问时，没有正面响应，只是说，凡是符合港澳办主任夏宝龙早前提出特区管治者的「五个善于」条件的候选人，均值得支持。

黄柳权的宣讲团在三天访港行程中，曾与工商界、公务员和青年讲解十四五规划，又曾在立法会发表演讲，是首名京官到立法机关出席讲座。