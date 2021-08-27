中国女星郑爽偷税漏税被罚近3亿

近日娱乐圈不断发生地震，吴亦凡涉嫌强姦刚刚被捕不久，一些演员、明星接连被曝性侵。8月27日，中国当红女星赵薇和郑爽霸占了微博热搜榜。郑爽因偷税漏税被税务部门追缴税款、罚款共计2.99亿元人民币。赵薇的作品则都被下架，疑被中国官方封杀。国家税务总局27日称，上海市税务局第一稽查局日前作出对郑爽追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处理处罚决定。

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公告称，上海市税务局今年4月初受理关于郑爽的举报。经查后，发现郑爽于2019年主演电视剧《倩女幽魂》，与制片人约定片酬为1.6亿元，实际取得1.56亿元，以两种方式虚假申报、偷逃税款，包括将个人片酬收入改变为企业收入，以及签订虚假合同，即以俗称的 “阴阳合同” 规避行业监管获取“天价片酬”。

连同其他演艺收入的虚报问题，郑爽于2019年至2020年间，未依法申报个人收入1.91亿元人民币，偷税4526.96万元，其他少缴税款2652.07万元。税务部门对其追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币。

上海市税务局表示，郑爽是首次因偷税被处行政处罚，若能在规定期限内缴清罚款，则不予追究刑事责任。

税务局还称，该案举报人之一、郑爽前男友张恆作为郑爽《倩女幽魂》项目的经纪人，涉嫌策划了1.6亿元约定片酬的拆分合同、设立“掩护公司”等事宜，并直接操作合同具体执行、催款收款等活动，帮助郑爽偷逃税款。上海市税务局第一稽查局已对张恆进行立案检查，并将另行处理。

郑爽被封杀前跻身中国一线女星行列。今年4月，郑爽前男友张恆在微博爆料郑爽代孕、弃子并且通过“阴阳合同”偷税漏税，引发轩然大波。由于郑爽在《新倩女幽魂》中的日薪为208万元，换算成年薪约为6.4亿元。因此1爽就是6.4亿，有网友调侃，一些超级上市公司市值也不过几个“爽”而已。

有人表示，日薪208万是什么概念？作为普通工薪阶层，月薪一万的不吃不喝攒够208万需要17年多；月薪6000元的不吃不喝攒够208万需要29年左右； 月薪3000元的不吃不喝攒够208万需要58年左右；作为白领阶层，年薪30万不吃不喝攒够208万元，需要7年左右…..

如今郑爽被罚近3亿元后，中国国家广电总局27日要求，各级广播电视播出机构、广播电视视频点播业务开办机构和网络视听节目服务机构不得邀请郑爽参与制作节目，停止播出郑爽已参与制作的节目，意味着郑爽演艺生涯的终结。

除郑爽外，同一天女星赵薇遭到全网封杀，其曾经参演或执导的《还珠格格》等多部影视作品不但下架，而且在主创人员列表中删除其名字。中国主要视频网站搜索“赵薇”时，已无结果。

目前尚不清楚，赵薇遭到封杀是独立事件，还是当局对多个“劣迹艺人”一起处理的结果。

而与赵薇关系良好的林心如的工作室也已注销；微博热搜榜几乎全是与赵薇、郑爽有关的话题。有娱乐大V称，娱乐圈的大瓜还在后面，言外之意还有明星已经被盯上。