中国官方再向“娘炮”开炮

中共官媒光明日报今天刊文，宣称“‘娘炮形象’等畸形审美必须遏制”。文章批评中国明星仿效日韩“花美男”衣着妖艳、雌雄难辨，要多管齐下“从根本上扭转这股畸形审美风气”。这篇署名“解放军报文艺部前副主任陈先义”所撰写的文章，在中国社群网站新浪微博引发论战，

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据中央社今天报道称，中共官媒刊文称必须遏制“娘炮”审美。据中共官媒光明日报今天刊发的文章宣称，“娘炮形象”近年在中国影视界和娱乐圈愈演愈烈，成为一种社会问题。“所谓‘油头粉面A4 腰，矫揉造作兰花指’，一些举止忸怩作态、喜欢撒娇卖萌的‘小鲜肉’，经由影视制作机构和经纪公司商业包装和市场运作，成为许多青少年的偶像。”

文章又批评，一些偶像剧和综艺节目中，男艺人和男性角色有的妆容浓重、衣着妖艳、雌雄难辨，甚至把刻薄没教养当成个性，自私自利、缺乏担当。文章称，大多数青少年并不真正欣赏那些病态形象。今年庆祝党的百年华诞，一批高水准主旋律影视剧作品广受青少年称赞，“许多青年观众观后感慨，这才是中国青年该有的样子。”文章最后又说，只有多管齐下，才有可能从根本上扭转这股“畸形审美”风气。

这篇署名“解放军报文艺部前副主任陈先义”所撰写的文章，在中国社群网站新浪微博引发论战，有人批评文章鼓吹歧视与性别刻板印象，也有人认为明星错误引导未成年粉丝，应当整治。

据该报道，有人批评，官媒刊登歧视性用语的文章，恶意散布性别刻板印象，并质疑“是要倒退到全国青少年，青年，统一着装，统一喜好的地步才叫正常吗？”

但也有不少支持官方论调的人认为，“娘炮就是贬义词，不要拿什么女权来说事，断章取义有什么意思，明明官媒批的是那些现在爱豆（idol，偶像）明星错误引导小学生粉丝们”。

该报道称，截至发稿，在新浪微博上相关关键字标签逾587万笔，一度占据微博热搜榜前2名。

据中央社，光明日报是中共中央机关报之一，是由中共中央宣传部直接领导的大型、全国性官方新闻媒体之一。