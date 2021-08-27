中国教育部宣布 大学师生返校需持48小时内核酸阴性证明

开学在即，中国教育部27日上午召开记者会，说明新学期开学各级学校应遵守的防疫规定。主要包括：高校师生员工开学入校时需持48小时内核酸检测阴性证明；高校学生在校园内要佩戴口罩；中小学如果学校所在县（市、区）范围内没有中高风险地区，学生上课可以不戴口罩；幼儿在幼儿园期间可以不戴口罩。

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教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰表示，各地和学校要精确掌握师生返校前连续14天健康状况和行程轨迹，中高风险地区学校暂缓开学，有中高风险地区旅居史的师生暂缓返校，境外师生没有接到学校通知一律不返校。

王登峰指出，高校师生员工开学入校时需持48小时内核酸检测阴性证明，入校后再做必要的核酸检测。

王登峰强调，各级教育行政部门和各级各类学校要进一步提高“政治站位”，克服疫情防控中存在的麻痹松懈的倾向，同时也要防止出现疫情防控层层加码的倾向。

对于有个别地方将学生是否接种疫苗，甚至是家长是否接种疫苗，作为学生能否返校上课的条件。对此，王登峰表示，教育部已对这种情况发出明确通知，“要坚决叫停”。

王登峰表示，疫苗的保护作用非常明显，但目前对于疫苗接种依循的是“知情、同意、自愿”原则。“既然是知情、既然是自愿，就不应该把是否接种疫苗，不管是本人还是共同生活的人，作为开学返校、入校的一个标准。”