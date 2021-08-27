北京拟封杀涉数据安全企业海外上市

路透社引述 消息人士透露，中国正在制定规则，计划禁止互联网领域握有可能构成潜在安全风险的数据的企业在中国境外上市，包括在美国。据透露，该禁令也将涉及到意识形态问题的公司。该人士说，根据正在起草的规则，中国证监会计划禁止那些收集大量用户数据或创造内容的公司在海外上市。中国证监会没有立即回应路透的评论请求。

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路透社此前引述消息人士报道说，中国监管机构正在考虑向数据丰富的公司施压，要求他们如果要在美国上市，就需要将数据的管理和监督交给第三方公司。负责管理与监控的第三方信息安全公司最好由国家支持，以便有效地限制中国企业将在岸数据传输到海外的能力。 而禁止企业在海外上市显示官方的监控正在升级。

此外，中国人大今年六月通过的新数据安全法将于今年9月1日生效。该法第二十一条明确规定，“关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等数据属于国家核心数据，实行更加严格的管理制度。”

该法将要求中国所有公司将其处理的数据分为几类，并管理此类数据如何存储和传输给其他方。

重点类别包括“国家核心数据”和“重要数据”，处理不当可处以最高1000万元的罚款甚至刑事指控。不过，有中国律师表示，政府尚未为这些数据提供定义或进一步说明应该按照什么规则对数据分类。

数据安全法在某些方面模棱两可，让公司担心他们可能会意外越界。

最近几年来，中国科技巨头腾讯的微信(WeChat)，以及字节跳动的抖音（海外版TikTok）等，在中国和海外不断发展和壮大过程中，搜集了大量的个人数据和资料。同样在中国运营的美国公司，如特斯拉和苹果等也搜集了大量中国用户的数据。