孟晚舟在加拿大被捕超过一千天 一换二说法又起

中国华为首席财务官孟晚舟被加拿大拘捕满一千天。有加拿大组织和专家呼吁渥太华，应以释放孟晚舟让两名被中国逮捕监禁的加拿大人康明凯和斯帕弗尽早回家。据美媒报道称，不过加拿大正值联邦大选，估计特鲁多政府不会在此时介入敏感的司法案件。有专家认为，孟晚舟和两名加拿大人的案件若不能解决，加中关系就无法改善。但也有人认为，中国政府不断强调两个案件本质不同，不能相提并论，这代表放了孟晚舟，两个迈克尔也可能回不来。

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据自由亚洲报道称，孟晚舟被拘捕满一千天之际，一个名为“跨加拿大救援孟晚舟行动委员会”的组织呼吁释放孟晚舟，好让加中两国正常化。

加拿大刑事律师布莱克(Chris Black)和费尔帕特(John Philpot)在会上表示，从审讯公布的资料发现，美国提出欺诈指控的瑕疵非常多，而且这个案件明显有政治操作痕迹，因此孟晚舟胜诉的机率还是很大。费尔帕特说：“霍姆斯法官(Heather Holmes)在庭上对此案并没有产生实质伤害提出过质疑，而我们又从庭审过程中发现，汇丰银行的高层是知道华为和星通之间的实质关系，所以并不构成所谓的欺诈问题。我对孟晚舟胜诉还是挺乐观的。”

两位律师也提到，加拿大政府虽然说不干预司法案件审理，但是按照加拿大的法律，司法部长有权可以在任何时候终止引渡案。

因为加拿大人康明凯和斯帕弗的命运和孟晚舟紧密相连，有人呼吁，及早释放孟晚舟让两人回家。但也有人认为，中国政府不断强调两个案件本质不同，不能相提并论，这代表放了孟晚舟，两个迈克尔也可能回不来。

据该报道称，长期追踪孟晚舟案件的加拿大移民律师李克伦(Richard Kurland)则认为不需要担心，但由于加拿大正在举行联邦大选，孟晚舟案件又进入最后判决阶段，他质疑有任何政治人物会愿意在这种时候介入司法程序：“斯帕弗的判决中已经包含了驱逐出境。如果孟晚舟被释放，我想两个迈克尔就能被送离中国回家。我不认为孟晚舟若被释放，两个迈克尔仍会回不来。只是10月20日法官将宣布判决日期，渥太华会在判决前采取行动吗？”

在加拿大和平外交学会(Institute for Peace and Diplomacy)举办的加中关系论坛上，四名专家都指出加拿大被中美两大国夹杀的窘境，但几乎是个无解题。该学会研究员并在加拿大卑诗大学任教的康妮殊(Margaret Cornish)说，小国只能牢牢守住自己核心利益，不要太依靠任何一个国家，也不要涉入太敏感的地缘政治争夺战中：“我们在中国眼里绝对是个小国家，我们不在太平洋区域，我们和美国关系较亲近，我们和中国不太相干，但我们也不需要去惹恼中国。我们需要抓紧自己的核心利益，不受任何一个国家的摆布和影响。”

目前在山东和清华大学任教的贝淡宁苦笑着说，两国关系不好，让他这个身在中国的加拿大人感到为难。若有中国机构想聘请他做什么，可能引起非议。他想回来加拿大探亲，但加拿大连中国疫苗都不认可。他说，去年初中国刚爆发新冠病毒疫情时，加拿大给予医疗资源帮助。中国当时感谢了加拿大，本以为气氛好一点了，但很快又回到冰点：“可惜好气氛并没有持续太久，我想在教育、经济、医疗和气候变化等议题上，两国都有可以合作、对话的机会。但除非两个迈克尔和孟晚舟的案件能解决，否则很难有好关系。”

据自由亚洲说，中国驻加拿大大使丛培武8月25日致电慰问了孟晚舟，并在加拿大《国会山时报》发表文章，称孟晚舟被捕是美方要打压中国高技术企业、阻挠中国发展。而加方充当美方帮凶，被美方利用了。