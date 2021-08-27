日本奥运金牌选手名在中国遭抢注商标

在中国，日本运动员姓名被第三者擅自申请注册商标的事例接连发生。东京奥运会男子滑板街式赛金牌得主堀米雄斗的姓名也在列。中国运动员之名也被申请注册，中国奥委会已警告勿恶意抢注。

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“堀米雄斗”等日本运动员姓名在中国被抢注商标。据共同社报道称，中国国家知识产权局网站显示，堀米夺金3天后的7月28日，“堀米雄斗”的商标被以个人名义申请注册。

迄今也出现过日本运动员相关申请。里约热内卢奥运会前的2016年6月，广东省深圳市的企业申请注册日本女乒选手伊藤美诚的姓名。花样滑冰男将羽生结弦的姓名也在2017年以来有10件申请。大部分申请已被判定为无效。

关于一系列申请，熟悉商标制度的代办人栗原洁指出，在中国有网上倒卖商标权的市场。他称“目的是要求购买商标，赚取钱财”。

据中国奥委会本月18日发表声明，警告称如未获得运动员本人等授权，不得以奥运健儿姓名恶意抢注商标。中国国家知识产权局也在翌日发布消息称，驳回涉及东京奥运会中国运动员本名、昵称等相关的109件商标注册申请。

据该报道说，中国2019年修改了《商标法》，规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。据分析，堀米相关申请无法获批的可能性较高。