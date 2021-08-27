昔赞今弃 本土派议员郑松泰当选委遭DQ兼即失议席 评论称削民主派参选意欲

在新香港选举制度下具有重要功能的选举委员会将于下月19日经选民投票选出1500名选委，不过，1496名成功通过审核的候选人中，不包括去年因不跟随民主派议员总辞而获国务院港澳办不点名赞赏的本土派议员郑松泰，原可成为当然选委的他，被资格审查委员会指为不符合拥护《基本法》等资格而被裁定提名无效，且实时丧失立法会议席，未来五年内不得参选。郑松泰表示，资审委没有告诉他被DQ(取消资格)的原因，亦没有上诉途径，但他尊重资审委的决定。

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不少评论认为，事件显示「红线」空间进一步收窄，亦会进一步削弱民主党派人士的参选意欲，令日后的议会更加「清一色」。当中，中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强表示，最大问题是当局没有解释DQ理据，令参政者不知「政治红线」所在，意欲参选的民主派更无所适从；加上建制一方面公开「呼吁」民主党继续参选，另一方面却DQ泛民主派参选人，折射的政治信息互相矛盾，对内部倾向不参选的民主党，更缺乏参选诱因。

港府昨(26日)在宪报刊登选举委员会候选人名单，共有1496名参选人的提名有效，两人提名无效，分别是登记立法会界别当然选委郑松泰及未登记成为地方选民而报名保险界的蔡志坚。至于现任医学界议员陈沛然则未有登记为当然委员，他向传媒解释，不知道当然选委亦需登记。结果，一千多名选委候选人中，明显有民主派背景的，只有声称走「第三条路线」的新思维主席狄志远和申报为独立民主派的西贡区议会主席周贤明。

负责审查并确认参选人资格的资格审查委员会，其主席李家超昨午交代结果时拍出，郑松泰因被裁定不符合真诚拥护基本法和效忠香港特区的基本条件而被DQ。他透露，资审委曾要求郑松泰就指明的事情提供数据和解释，并寻求国家安全委员会的意见；资审委根据国安委的审查意见书，裁定郑松泰的登记无效。由于DQ决定涉及国安委，故此不受司法复核挑战。

他拒绝详谈郑松泰被DQ的具体言行，只是说会以涉事者过往的言行、著作和文章综合考虑，参选人的政治联系和背景并非该会的考虑。至于郑松泰去年11月不跟随立法会民主派总辞而获港澳办赞扬为「明智之举值得肯定」，但不足十个月便被指不符资格，李家超表示，他人的评价或评论并非资审委的主要考虑。他强调，审查过程严谨，对于一些「尝试假扮」符合要求的参选人，「我不会被他的花言巧语去尝试替自己漂白，因为骗徒往往最叻就是扮演不同的角色」。

政治组织「热血公民」议员郑松泰响应资审委的决定时透露，资审委向其查问的文件有1厘米厚，涉及自2015年起的言行，包括交代他是否真诚效忠、有否履行议员的宪制责任、言论有否涉外国势力，以及2016年倒插国旗而被裁定侮

辱国旗而被罚款5000港元一事。但在通知他「登记无效」的两页信件中，未有解释DQ原因，他亦无法猜度。

对于因为未来的选举而褫夺他获港人投票选出的议席，他觉得「怪怪哋」，但尊重资审委的决定。至于被李家超不点名地指是骗徒，他直言没有想到对方会在官方场合如此评说，确实「不太适合」，但时间可以证明，公众亦会自有评价。郑松泰亦不认为港澳办的赞扬和现在资审委的决定有矛盾，指两者关系不大，因为当时的政治环境和标准与现今有别。

选委会五大界别36个选举分组中，有23个分组因参选人数与席位「等额」而令603人自动当选，余下13个有竞争的界别分组中，将由412人竞逐364个选委席位。