汪洋接班人说法传惹习怒 有媒体出面澄清是“伪命题”

中共明年将举行 20 大选举，共产党下一任总书记将由谁来接替的话题众说纷纭，有消息指出，中共总书记习近平最近在北戴河密会上遭到围剿，将于 20 大退位，由现任中国全国政协主席汪洋接替为新一任中共总书记。据新头壳今天报道称，对此，《多维新闻》发文指出这个消息漏洞百出，并指出汪洋有可能接替李克强而非习近平。然而，因《多维新闻》被认为是亲习媒体之一，因此，《多维新闻》的文章一出，外界便揣测汪洋接班的传闻有可能触怒了习近平。

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据新头壳报道称，汪洋将上位传闻激怒习近平? 亲习媒体急澄清 : 20大交班是个“伪命题”。据《多维新闻》的文章指出，2018 年时，习近平修宪取消了国家主席任期限制为“2022年连任的明确信号”。文章称，只要习近平的健康不出问题，20 大交班即是个“伪命题”，他不可能在 20 大卸任，隔年将再续任中国（中共）国家主席。

对于汪洋接班的传闻，文章称，汪洋比习近平小2岁，并不符合接班的年龄差距。再者，汪洋团派色彩鲜明，若接替一位团派大翻身。文章言下之意即团派不可能胜出。至于汪洋可以取代谁? 《多维新闻》文章直指李克强，表示 :“汪洋接习近平不可能，但可能会接替李克强，这种可能确实不能排除。”，并强调 :“受任期所限，李克强 2023 年必须交班”，虽然汪洋与李克强同岁，“但历史上总理‘老上幼下’有先例，赵紫阳就比华国锋大 3 岁，朱镕基也比李鹏大 19 天”。

《多维新闻》文末直攻李克强，学者认为，也呼应了“习李不合”的传闻。河南郑州水灾后，李克强派驻调查组进入习近平嫡系领导下的河南，扬言要查办失职官员。随后又将杭州市委书记周江勇拉下马。李克强的这些动作，外界认为是在砍杀习近平的羽翼。《多维新闻》文章的分析角度，被认为有可能是帮习近平发声，再打击李克强，达成一石二鸟的功效。

据该报道称，《多维新闻》的总部设于北京，被认定为亲习媒体之一，再加上文章口吻独断，并非新闻抱持的“客观中立”。该报道引据《大纪元时报》的评论家王赫分析说，有可能是汪洋接班的消息触怒了习近平，自己亲自跳出来澄清又很尴尬，只好借由《多维新闻》帮忙表明立场。据王赫认为，“出口转内销，既可以传递声音，又能达到释疑的目的。”