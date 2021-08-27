港澳首次携手广东合办2025年中国全运会

四年一次的中国全国运动会一般由中国32个省市自治区举办，香港和澳门两个特区并无参与，但国务院宣布，已批准广东省和港澳承办2025年第十五届全运会。香港特首林郑月娥欢迎北京的中央政府的决定，形容是一项提振香港体育发展的重大举措；香港体育学院主席林大辉则期望，争取在港主办有优势和受欢迎的项目，包括羽毛球、剑击及单车赛事。

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今届全运会将于下月15至27日在陕西省举行，香港将派出171名运动员参与18项赛事，但参与下届全运会的香港运动员，将有不同意义，因为那是首次由港澳与粤省合办的全运会。根据国务院办公厅昨(26日)天的公布，筹备和举办是次全运会的经费主要由粤港澳三地政府自行筹备，中央财政给予一次性定额补助。公布续称，体育总局及三地政府要严格按照政府相关规定，结合当地经济社会发展，坚持「简约、安全、精彩」的办赛要求，充分利用现有场馆设施，严格预算管理，节约办赛成本，严格控制规模和规格，全力做好疫情防控工作。

对有关决定，港协暨奥委会认为可以巩固香港作为大型体育盛事之都的地位。该会指出，全运会是国内水平最高、规模最大的全国性大型综合运动会，港协暨奥委会将积极联同各属下体育总会协助港府与粤、澳政府协调磋商，务求令全运会顺利圆满举行，以展示粤港澳举办大型体育盛事的能力，藉此提高粤港澳的声望及形象，同时培养市民参与体育运动的文化。