立中对立案 欧美议会外交委员会齐发声力挺立陶宛

立陶宛将与台湾互设代表处，遭遇来自北京的政治、经济多重施压。今天美国、英国、捷克、乌克兰、荷兰等多国国会外交委员会主席发表共同声明，谴责中国干预立陶宛内政，并呼吁各国全面支持立陶宛。连署发表共同声明的包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、美国、英国、欧洲议会、捷克、乌克兰、瑞典、荷兰、爱尔兰、法国、德国等议会外委会主席。台湾外交部今天除了感谢外，也说将与支持民主自由的理念相近伙伴同行，全力声援立陶宛。

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据中央社今天报道称，立陶宛将与台湾互设代表处，引发北京不满，施压动作连连。多国国会外交委员会主席发表共同声明，强调与立陶宛同在。外交部今天除了感谢外，也说将与支持民主自由的理念相近伙伴同行，全力声援立陶宛，坚定支持立陶宛与台湾深化关系。

据该报道，今天美国、英国、捷克、乌克兰、荷兰等多国国会外交委员会主席发表共同声明，谴责中国干预立陶宛内政，并呼吁各国全面支持立陶宛。

连署发表共同声明的包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、美国、英国、欧洲议会、捷克、乌克兰、瑞典、荷兰、爱尔兰、法国、德国等议会外委会主席。

该报道称，声明中“强烈谴责”中华人民共和国对立陶宛的政治、外交及经济施压，并指出“干涉欧洲联盟（EU）及北大西洋公约组织（NATO）成员国的内政，是不受欢迎且不适当的”。

声明提到，立陶宛决定退出中国与中东欧国家的17+1机制并发展与台湾的经济和文化关系，“与其他国家所作自主决定相似”。声明强调，我们“坚定与立陶宛同在”，也欣见立陶宛期望在与欧洲及跨大西洋盟友协调一致的情况下，与中国进行双边合作。

各外委会主席欢迎立陶宛持续与台湾发展经济关系，并敦促立陶宛抗拒中国的侵略性作为，维持既有对台政策。他们呼吁各自国家的政府、欧盟及其他盟友在立陶宛推行同时符合国内民众及更广大国际社群利益的政策时，给予立陶宛全面支持。

立陶宛5月宣布正式退出17+1机制，称此机制意在分化欧洲，并呼吁27个欧盟国家团结一致，透过27+1机制与中国互动。中国10日以立陶宛允许台湾在该国首都维尔纽斯（Vilnius）设立“台湾”代表处为由，宣布召回大使。除了政治制裁，立陶宛近日也面临中国经济手段施压，包括个别企业接获中方通知输往立陶宛铁路货运恐遭断运、货品输中资格突遭撤销等。

中央社说，不过，包括美国国务卿布林肯（Antony Blinken）等重要盟友近日皆陆续对立陶宛与台湾发展关系表达支持。立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在与美国参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）通话后，23日曾推文表示，立陶宛是“对西方的试验”；立陶宛与美国将加强合作，让立陶宛的供应链更多元化，并打造更广大的对抗威权联盟。