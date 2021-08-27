美国民调：若中国犯台 过半数美国人赞成派军保台

美国智库芝加哥全球事务委员会（The Chicago Council on Global Affairs）26日公布2021年民意调查数据显示，当被问及如果中国入侵台湾，52%受访者赞成美国派遣军队防卫。这是这项调查从1982年首次提出这个问题以来，所记录的最高比例。

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据自由亚洲今天报道称，据一项在2021年7月7日至26日进行的调查显示，过半数以上美国人支持美国对台湾的一系列政策：包括承认台湾为独立国家、加入国际组织、美台自由贸易协定。

这项调查主要研究结果如下：

69%受访者支持美国承认台湾是一个独立的国家，24%不知道、5%反对。

65%支持台湾加入国际组织，并签署美台自由贸易协定占57%，27%不知道、6%反对。

53%受访者支持美国与台湾签署正式联盟，38%不知道、7%反对。

当被问及赞成明确承诺在中国入侵时保卫台湾，有46%受访者支持、40%不知道、12%反对。

据该报道称，当被问及如果中国入侵台湾时，52%受访者赞成美国派出军队防卫。这是这项调查从1982年首次提出该问题以来，所得到的最高纪录。赞成派遣美军防御台湾的共和党人有60%，民主党人50%，独立人士49%。这显示美国的共和党人比民主党或独立人士更支持军事防御台湾。

调查也提到，对中国的不信任是美国公众支持台湾的一个重要因素：30%美国人将台湾视为盟友或必要的合作伙伴占30%；而多数将中国视为对手（32%）或敌对者（29%）。

据自由亚洲说，这项调查在2021年7月7日至26日进行，样本包含 2,086 名居住在美国 50 个州和哥伦比亚特区的 18 岁或以上成年人。抽样误差幅度为 +/- 2.33 个百分点。